13 طرح عمرانی در ابرکوه به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، امروز 13 طرح عمرانی با حضور معاون توسعه مدیریت منابع انسانی استانداریزد، امام جمعه، فرماندار و مسئولان ابرکوه، با اعتباری معادل سه میلیارد و 900 میلیون تومان در حوزه های مختلف به بهره برداری رسید.

افتتاح خیابان شهید ولی در بافت فرسوده شهر ابرکوه به طول 214 و عرض 12 که از حدود چهار ماه پیش کار اجرای آن شروع شده بود یکی از این طرح ها بود.

بهره برداری از مرکز تلفن توحید (شهرک ولایت)، بهره برداری از استخر جهاد کشاورزی در مجتمع گلخانه ای هروک و بهره برداری از یک پروژه آبیاری تحت فشار نیز از دیگر پروژه هایی بود که امروز با حضور معاون استاندار یزد بهره برداری شد.

معاون توسعه مدیریت منابع انسانی استانداریزد نیز در حاشیه مراسم در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در ایام دهه فجر، 333 طرح عمرانی در استان یزد به بهره برداری می رسد.

عباسعلی رضایی افزود: میزان اعتبار هزینه شده در مورد این طرح ها 294 میلیارد تومان است.