توقیف خودرو تریلر با بیش از 500 میلیون ریال کالای قاچاق در ملارد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محسن صفری در این خصوص اظهار داشت: ماموران اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز حین کنترل نامحسوس خودروهای عبوری در جاده ملارد محور بی بی سکینه به یک دستگاه خودرو کامیون تریلر مشکوک و خودرو را متوقف می کنند.



سرهنگ صفری اضافه کرد: پس از توقف و بازدید ماموران از خودرو مقدار 20 هزارکیلوگرم نوار ام دی اف قاچاق کشف و راننده خودرو به نام "فرهاد - س" جهت انجام تحقیقات تکمیلی بازداشت و به پلیس آگاهی شهرستان اعزام شد.



این مسئول با تاکید بر تقویت فرهنگ عدم استفاده از کالاهای قاچاق عنوان کرد: تقویت و آموزش مهارتهای مختلف بین مردم به خصوص در قشر کودک و نوجوان، ضمن اینکه از اکثر ناهنجاریهای اجتماعی در آینده می کاهد، در برخورد با بسیاری از فرهنگهای غلط از جمله تهیه کالاهای قاچاق به صرف قیمت، که خود نوعی بستر ورود این نوع کالاها به داخل مرزهای کشور می باشد را کاملاً از بین خواهد برد.



دستگیری 2 سارق لوازم خودرو در شهریار



رئیس پلیس آگاهی غرب استان تهران از دستگیری دو نفر ازاعضای باند سارقان لوازم و قطعات خودرو و کشف 20 فقره سرقت در شهرستان شهریار خبر داد.



سرهنگ منصور خدادادی افزود: در پی ارسال یک پرونده از کلانتری 18 باغستان مبنی بر دستگیری 2 نفر سارق داخل و قطعات خودرو به هویت "طرلان - ش" فرزند یعقوب و "نادر - م" فرزند عباس به این پلیس، تحقیقات در مورد این پرونده در دستور کار قرار گرفت.



وی اضافه کرد: با هماهنگی مقام قضایی، متهمین در اختیار پلیس آگاهی قرار گرفتند و در تحقیقات علمی و پلیسی به عمل آمده از آنها، لب به اعتراف گشوده و به 20 فقره سرقت داخل و لوازم خودرو اعتراف کردند.



دستگیری سارق حرفه ای اماکن با 9 فقره سرقت در اسلامشهر



فرمانده انتظامی شهرستان اسلامشهر گفت: ماموران کلانتری 16 موسی آباد، سارق حرفه‌ای مغازه ها را دستگیر و متهمان به 9 فقره سرقت اعتراف کرد.



سرهنگ حمدالله نورائی افزود: در پی شکایت یکی از شهروندان و کسبه شهرک موسی آّباد به کلانتری 16 این شهرستان مبنی بر اینکه مغازه اش مورد دستبرد سارقان قرار گرفته، موضوع در دستور کار ماموران انتظامی قرار گرفت.



وی افزود: بلافاصله پرونده ای در این خصوص تشکیل و تیمی از ماموران انتظامی برای بررسی موضوع به محل اعزام و با انجام تحقیقات گسترده میدانی از وضعیت محل و مغازه ها، به بررسی احتمالات در خصوص نحوه سرقت پرداختند.



سرهنگ نورائی ادامه داد: پس از انجام اقدامات اطلاعاتی و تحقیقات پلیسی در نهایت ماموران با به دست آوردن یک سرنخ به شخصی با نام "حامد - ک" که دارای سوابق کیفری بوده مشکوک شدند.



وی افزود: تیم رسیدگی به پرونده، مخفیگاه سارق را شناسایی و پس از هماهنگی با مقام قضائی در یک عملیات غافلگیرانه وی را دستگیر و به کلانتری منتقل کردند.



فرمانده انتظامی شهرستان اسلامشهر در ادامه عنوان کرد: در تحقیقات به عمل آمده از متهم، وی با توجه به شواهد و مدارک موجود به 9 فقره سرقت شبانه از مغازه ها اعتراف و در این رابطه اموال مسروقه در محل اختفای سارق کشف و به مالباختگان تحویل داده شد.