400 جلد کتاب از سوی فرماندهان نظامی و انتظامی به کتابخانه های هرمزگان اهدا شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرمانده نیروی انتظامی استان هرمزگان، جانشین فرمانده پایگاه نهم شکاری بندرعباس، فرمانده دریابانی استان هرمزگان به همراه مشاور عالی استاندار هرمزگان و مشاور استاندار در امور ایثارگران بعد از ظهر سه شنبه با حضور کتابخانه آیت الله طالقانی 400 جلد کتاب را به کتابخانه های عمومی هرمزگان اهدا کردند.

در ین مراسم سردار محمدی یگانه فرمانده نیروی انتظامی هرمزگان ضمن تبریک ایام مبارک دهه فجر، گفت: کتاب زیربنای توسعه فرهنگ در جامعه است و در فرهنگ و تعالیم اسلامی از کتاببه عنوان یکی از ابزارهای آگاهی در بین عموم یاد شده است.

وی در ادامه افزود: اشاعه فرهنگ مطالعه و آگاه سازی عموم مردم از طریق کتاب در یک جامعه باعث ایجاد امنیت و آرامش اجتماعی خواهد بود.

مشاور عالی استاندار در این مراسم اهدای کتاب را در جهت ترویج فرهنگ مطالعه حرکتی زیبا دانست ضمن تقدیر از فرماندهی نیروی انتظامی استان، بیان داشت: خوشبختانه فرهنگ مطالعه در کشور افزایش یافته و با وجود پیشرفت روزافزون تکنولوژیهای مدرن همچنان کتاب جایگاه خود را در بین مردم حفظ کرده است و نمی توان هیچ جایگزینی را برای کتاب پیدا کرد.

علی علامه زاده در ادامه خاطرنشان کرد: با توجه به پیشینه قوی کشور در زمینه علمی و فرهنگی ، باید جمهوری اسلامی ایران الگوی موفقی برای کشورهای دیگر در زمینه کتاب و کتابخوانی باشد.

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان هرمزگان نیز با اشاره به اهمیت ترویج فرهنگ مطالعه مفید در جامعه، اظهار داشت: مطالعه یکی از دغدغه های اصلی امام خامنه ای است و باید در جهت ارتقای فرهنگ مطالعه در جامعه، جهادی کار کنیم.

محسن زینلی تختی افزود: کتابهای اهدایی را جهت استفاده عموم به کتابخانه ها ارسال می گردد. همچنین برای بهره بردن هر چه بیشتر مردم از فضای کتابخانه ها به گونه ای برنامه ریزی شده است که ساعت کاری تعدادی از کتابخانه ها تا ساعت ده شب افزایش یابد.

وی در پایان گفت: پوشش امنیتی مناسب از سوی نیروی انتظامی می تواند گامی در جهت شبانه روزی کردن کتابخانه های عمومی باشد.