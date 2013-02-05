119 روستای اهر از نعمت گاز لوله کشی بهره مند هستند

به گزارش خبرنگار مهر ، ولی اله دینی بعد از ظهر سه شنبه در آئین افتتاح گازرسانی به 18 روستای بخش مرکزی اهر که به صورت نمادین در روستای زلزله زده دوپیق برگزار شد، گفت: کلیه جمعیت شهری اهر و هوراند و 119 روستای بخش مرکزی و هوراند ای شهرستان از نعمت گاز بهره مند هستند که با برنامه ریزی انجام شده این رقم تا پایان سال 92 به 162 روستا خواهد رسید.

وی گفت: با تلاش های انجام شده در کلیه روستاهایی که قبل از زلزله عملیات خط انتقال گاز به آنها انجام شده بود و بعد از زلزله اخیر آسیب صددرصد دیده بود با همت پرسنل شرکت گاز تمامی تمهیدات لازم برای بهره مندی اهالی مناطق زلزله زده فراهم شده است.

وی در قسمتی دیگر از سخنان خود به تقویت گاز منطقه ارسباران نیز اشاره کرد و افزود: با تأمین اعتبارات لازم عملیات اجرایی خط انتقال گاز به منطقه ارسباران آغاز شده است.

مدیرعامل شرکت گاز آذربایجان ‌شرقی گفت: راه‌ اندازی خط انتقال گاز 16 اینچ از خط 30 اینچی محور صادراتی به ارمنستان ، به عنوان یکی دیگر از طرح های مهم در دستور کار این شرکت قرار گرفته است.

دینی افزود : این طرح اجرایی از مهم‌ترین و بزرگ‌ترین طرح های اجرایی در چند سال اخیر است که مسیریابی و طراحی آن با همکاری مشاوران اجرایی و تلاش کارکنان و متخصصان شرکت گاز آذربایجان شرقی به پایان رسیده است و به زودی مراحل اجرایی آن آغاز خواهد شد.

وی با اشاره به ظرفیت بالای منطقه ارسباران به ویژه کانی‌های مختلف معدنی ، صنایع عمده و پوشش جنگلی آن گفت : طرح اجرایی بیشترین تاثیر را در تقویت فشار گاز منطقه ارسباران خواهد داشت.

ولی اله دینی افزود : این طرح طول شبکه 75 کیلومتر و با پیش‌بینی 450 میلیارد ریال اعتبار اجرا می شود .

مدیرعامل شرکت گاز آذربایجان ‌شرقی گفت : با اجرای این طرح علاوه بر تامین گاز نیروگاه هریس، امکان تقویت جریان و جلوگیری از افت فشار گاز در شهر‌های اهر ، ورزقان ، کلیبر و هوراند به ویژه صنایع عمده‌ای نظیر مس سونگون و سایر معادن منطقه ارسباران فراهم می شود .