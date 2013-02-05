به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، محمود احمدی‌نژاد ظهر امروز سه شنبه به وقت محلی بلافاصله پس از ورود به قاهره، در دیدار محمد مرسی همتای مصری خود، با بیان اینکه ایران و مصر دو کشور بزرگ، با تاریخ و تمدن دیرینه و برخوردار از فرهنگ بسیار بالایی هستند که نقش سیاسی و بسیار مهمی در منطقه دارند، اظهار داشت: روابط دو ملت همواره روند مثبتی داشته و امروز باید همه ظرفیت ها را برای افزایش سطح این روابط فعال کنیم.



رییس جمهور با تاکید بر اینکه با گسترش همکاری های ایران و مصر قدرت جدیدی در منطقه ایجاد خواهد شد، تصریح کرد: اگر ایران و مصر با هم باشند، دشمنان بین المللی بشریت نمی توانند هیچ آسیبی به ملت‌های ما وارد کنند.



احمدی‌نژاد با بیان اینکه ایران و مصر اهداف مشترکی داشته و نقش مهمی در مناسبات جهانی دارند، به نقش کلیدی مصر در جنبش عدم تعهد اشاره کرد و گفت: جنبش عدم تعهد ظرفیت بزرگی دارد که باید از آن برای گسترش همکاری میان ایران و مصر و سایر کشورهای مستقل نهایت استفاده را به عمل آورده و از همه ظرفیت های آن برای پیشرفت و اقتدار ملت ها استفاده کنیم.



رییس جنبش عدم تعهد با بیان اینکه شرایط جهان و منطقه در حال تحول است، به اهمیت برگزاری اجلاس سران سازمان همکاری های اسلامی در شرایط کنونی در مصر اشاره کرد و گفت: همکاری ایران و مصر در موضوعات مختلف از اهمیت بالایی برخوردار است و می تواند تمام تحولات را تحت تاثیر قرار دهد.



احمدی نژاد خاطرنشان کرد: از نگاه تاریخی و کلان چنانچه ایران و مصر در کنار هم باشند، هر دو موفق بوده و این موضوع نه تنها به نفع دو ملت، بلکه به نفع کل منطقه است.



رییس جمهور در ادامه به تحولات سوریه اشاره کرد و رفع مشکلات آن را از موضوعات مهم بین دو کشور ایران و مصر دانست و گفت: با ادامه درگیری و کشتار، قطعا مشکل این کشور برطرف نخواهد شد و باید در کنار یکدیگر برای رفع ریشه ای مشکل سوریه به تفاهم رسیده و در این راستا برای رفع مسائل با هم همکاری و همیاری داشته باشیم.



وی با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران از شرایط کنونی سوریه ناراحت است و باید به سرعت مسائل سوریه خاتمه یابد، اظهار داشت: چنانچه در موضوع سوریه ایران و مصر با هم هماهنگ عمل کنند، بخش مهمی از مشکلات این کشور برطرف خواهد شد.



وی افزود: جمهوری اسلامی ایران، معتقد است که سوریه باید آباد و قوی باشد و مردم این کشور بتوانند برای خودشان تصمیم بگیرند.



احمدی‌نژاد همچنین با اشاره به موضوع فلسطین و ضرورت هم اندیشی در این خصوص گفت: اگر در موضوع فلسطین نیز ایران و مصر در کنار هم بوده و همکاری کنند، این مسئله می تواند به نفع مردم فلسطین به اتمام برسد.



رییس جمهور تاکید کرد: باید از کیان ملت های خود و ملت های منطقه در برابر هجوم دشمنان بین المللی دفاع کنیم.



احمدی نژاد در خصوص روابط ایران و مصر گفت: جمهوری اسلامی ایران بدون هیچ محدودیتی آمادگی دارد روابط خود را در تمام زمینه ها با مصر افزایش دهد. راه و آغوش ملت ایران برای توسعه و پیشرفت ملت مصر باز است.



رییس جمهور تعمیق و تحکیم روابط تهران و قاهره در بخش های مختلف را مورد تاکید قرار داد و گفت: ایران و مصر ظرفیت های فراوانی برای گسترش همکاری در زمینه های مختلف صنعتی، بازرگانی، علمی، گردشگری و فرهنگی دارند که باید همه آنها را به نفع دو ملت و ملت های منطقه فعال کنیم.



محمد مرسی، رییس جمهور مصر نیز در این دیدار با بیان اینکه روابط ایران و مصر از جایگاه مهم و تاثیرگذاری در منطقه و جهان برخوردار است، اظهار داشت: امروز همکاری ایران و مصر در تمام زمینه ها لازم و ضروری است، از این رو بسیار خرسند هستم که شخصاً از جنابعالی استقبال کردم و بسیار مایلم که از فرصت این سفر برای رایزنی در موضوعات مختلف منطقه ای و بین المللی و نیز تحکیم روابط دو جانبه نهایت استفاده را به عمل آوریم.



رییس جمهور مصر گفت: انقلاب مصر شرایطی همانند انقلاب ایران دارد و از آنجایی که مصر فرصتی مانند ایران برای پیشرفت سریع ندارد، از این رو گسترش همکاری ها و روابط با ایران را بسیار مهم و ضروری می‌دانیم.



رییس جمهور مصر با اشاره به تحولات سوریه، نقش مهم ایران و ضرورت نقش آفرینی ایران در حل مشکل سوریه تاکید کرد: معتقدم مشکل سوریه بدون ایران قابل حل نیست و تلاش های ایران در این زمینه در اولویت سایر اقدامات قرار دارد.



وی با اشاره به اینکه باید با هم در جهت رفع مشکل سوریه همکاری داشته باشیم، گفت: ما نسبت به تلاش‌های ایران، رهبری معظم، رییس جمهور و مسئولین ایرانی اعتماد کامل داریم و نسبت به اینکه ایران در جهت رفع مسائل در سوریه و سایر ملت‌ها تلاش خالصانه دارد هیچ تردیدی نداریم. از این رو تاکید داریم که با ایران در این زمینه همکاری داشته باشیم.



مرسی تصریح کرد: اگر چه در موضوع سوریه کشورهای دیگری نیز نقش دارند، اما تصورم این است که ایران و مصر از تاثیرگذاری جدی تر و مهم تری برخوردار هستند و این اقتضاء می کند که همکاری و هماهنگی های خود را هر چه بیشتر گسترش دهیم.



رییس جمهور مصر تصریح کرد: ما همیشه به عنوان اخوان المسلمین پشتیبان و در سطح حمایت از انقلاب اسلامی ایران قرار داریم و معتقدیم پیشرفت ایران، پیشرفتی برای مصر و سایر کشورهای اسلامی است، چرا که شاهدیم که چگونه کشورهای اسلامی مورد هجمه دشمنان سلطه گر قرار می گیرند و آنان هرگونه پیشرفت ملت ها را مورد حمله قرار می دهند.



رییس جمهور مصر تصریح کرد: وقتی جبهه دشمنان وجود دارد باید جبهه دیگری نیز در برابر آنان وجود داشته باشد و این بدون اتحاد و همکاری کشورهای اسلامی ممکن نیست.



وی تصریح کرد: تفرقه اندازی دشمنان نمی تواند به روابط دو ملت و ملت های اسلامی آسیب بزند.



رییس جمهور مصر با اشاره به موضوع فلسطین گفت: حل مسئله فلسطین نیز جز با همکاری کشورهای اسلامی با یکدیگر امکان پذیر نیست.



مرسی تصریح کرد: ایران و مصر می توانند در بخش های مختلف، همکاری های خود را به طور کامل گسترش دهند و مطمئناً جهان، شاهد شکل جدیدی از همکاری ایران و مصر خواهد بود. ایران و مصر همواره دنبال صلح و پیشرفت و امنیت هستند چرا که معتقدیم حق ملت های ماست که پیشرفته باشند.