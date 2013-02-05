۱۷ بهمن ۱۳۹۱، ۱۸:۰۵

21 پروژه عمرانی خدماتی شهرستان اهر به بهره برداری رسید

اهر – خبرگزاری مهر: با حضور استاندار آذربایجان شرقی 21 پروژه عمرانی خدماتی آموزشی در شهرستان اهر به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر ، استاندار آذربایجان شرقی در آیین افتتاح این پروژه ها اظهار داشت: با وجود سیاه نمایی دشمنان نظام و انقلاب اکثر امورات زیربنایی و کارهای لازم و ضروری مربوط به مناطق زلزله زده انجام شده و هم اکنون نیز ادامه دارد و این امر نشان از همت والای دولت خدمتگزار در جهت حل مشکلات زلزله زده و اهتمام جدی رئیس جمهور به این امر است.

وی افزود: با اتمام بازسازی مناطق زلزله زده ارسباران شاهد رشد و توسعه و عمران و آبادانی دراین منطقه خواهیم بود و منطقه ارسباران به جلوه ای از زیبایی های آذربایجان تبدیل خواهد شد.

احمد علیرضا بیگی افزود: نتیجه عنایت خاص مقام معظم رهبری، دولت و همدلی دستگاه های اجرایی استان در زلزله اخیر این است که امروز در کنار بازسازی اماکن مسکونی و تأمین امکانات شاهد آرامش نسبی دراین منطقه هستیم.

استاندار آذربایجان شرقی در بخش دیگری از سخنان خود به پیشرفتهای مختلف نظام در طول عمر 34 ساله انقلاب اشاره کرد و دستاوردهای مختلف در عرصه دفاعی، هوا فضا، فن آوریهای نوین، انرژی هسته ای و سلول های بنیادین را نشان از ارتقاء علمی ملت ایران دانست.

وی در ادامه به راهپیمایی 22 بهمن نیز اشاره کرد و حضور پرشور مردم ایران دراین راهپیمایی را پاسخی دندانشکن به دول استکباری و ایادی آنها ذکر کرد و افزود: ملت ایران پرشورتر از گذشته دراین راهپیمایی حماسی شرکت خواهد کرد.

پل بزرگ شهرک صنعتی اهر با صرف اعتباری افزون بر 12 میلیارد ریال به بهره برداری رسید و صاحبان طرح های تولیدی و صنعتی فعال دراین شهرک از نعمت این پل جهت تردد و عبور و مرور فعالان صنعتی بهره مند شدند.

ساختمان دانشگاه پیام نور اهر در زمینی به مساحت 20 هزار متر مربع و با زیربنای 700 متر مربع و با صرف اعتباری بالغ بر 15 میلیارد ریال افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت.

همچنین چهارهزارو سیصد و پنجاهمین واحد مسکونی مقاوم سازی شده روستایی شهرستان بهره برداری رسید که با اتمام این پروژه 384 هزار متر مربع و با صرف اعتباری افزون بر 420 میلیارد ریال این تعداد واحد مسکونی نوسازی شده است.

در ضمن 18 روستای بخش مرکزی شهرستان اهر در محورهای زلزله زده اهر- ورزقان و اهر – مشکین شهر با صرف اعتباری بالغ بر 53 میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی افتتاح و بیش از سه هزار نفر از جمعیت این روستاها از نعمت گاز لوله کشی شده بهره مند شد.

