دو دانش آموز مازنی رتبه های برتر آزمون پیشرفت تحصیلی هنرستانها را کسب کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، هنرجو احمد قمی هنرجوی هنرستان سما چمستان در مجموع دروس حائز رتبه اول کشوری و هنرجو محسن داوودی نیز در مجموع دروس حائز رتبه سوم کشوری شدند.

در این آزمون، هنرجو محسن داوودی هنرجوی سال دوم این هنرستان نیز در مجموع دروس حائز رتبه سوم کشوری شد.

بهره برداری مرکز استعدادهای درخشان چالوس



مرکز استعدادهای درخشان چالوس، با اعتبار یک میلیارد و 400 میلیون تومان از برکات سفر مقام معظم رهبری به بهره‌برداری رسید.

در ایام مبارک دهه فجر، مرکز استعدادهای درخشان شهید بهشتی شهرستان چالوس با حضور مسئولان به بهره‌ برداری رسید.

فضای فیزیکی، تجهیزات و امکانات آموزشی نقش مؤثری در تعلیم و تربیت دارد و یکی از مؤلفه‌های اثرگذار در آموزش و یادگیری دانش‌آموزان محسوب می‌شود.

افتتاح مدرسه راهنمایی پسرانه شهید صالح محمدی کلاردشت



همزمان با ایام دهه مبارک فجر، مدرسه راهنمایی پسرانه شهید صالح محمدی شهر کلاردشت با حضور مسئولان افتتاح شد.

اعتبار ساخت این پروژه 900 میلیون تومانی که از مصوبات سفر مقام معظم رهبری به مازندران و شهرستان چالوس بوده تامین شد.

این مدرسه 6 کلاسه در 3 طبقه در زمینی به مساحت دو هزار متر مربع جهت استفاده 150 دانش آموز به بهره برداری رسیده است.

برگزاری نمایشگاه دانش آموزان استثنایی



به مناسبت ایام الله دهه مبارک فجر، جشنواره غذا به منظور حمایت مالی از دانش آموزان با نیازهای ویژه در مرکز استثنایی مهر ساری برگزار شد.

در این جشنواره که با استقبال خیران، اولیا و دانش آموزان مدارس عادی و استثنایی شهرستان ساری روبرو شد غذاهای محلی و بومی مازندران ارائه شد.

این دستاوردها حاصل تلاش دانش آموزان پنج مرکز از شهرستان های آمل، بابل ، ساری و قائم شهر است.





