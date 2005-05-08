واكنش محافل سياسي تركيه به سفر اخير اردوغان به اسرائيل

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از شبكه خبري العالم، يكي از اعضاي شوراي رياستي حزب سعادت تركيه اعلام كرد كه رجب طيب اردوغان نخست وزير اين كشور از انديشه هاي خود كه در زمان عضويت در حزب رفاه به همراه داشت، عدول كرده است .



عاطف اوزباي گفت : اردوغان روابط خود را با آمريكا و اسرائيل تقويت كرده است و هرآنچه از او خواسته مي شود را اجرا مي كند.



وي افزود: رسانه ها چندي پيش اعلام كردند كه جرج بوش رئيس جمهور آمريكا به اردوغان ابلاغ كرده است كه اگر قصد ديدارازآمريكا را داري ابتدا بايد به اسرائيل سفر كند .



اوزباي همچنين با تاكيد بر اينكه اسرائيل براي اردوغان احترام قائل نيست، خاطر نشان كرد: اسرائيل اگر خواهان صلح است بايد از سرزمين هاي اشغالي و مسجد الاقصي خارج شود و ادامه كشتار فرزندان فلسطين را متوقف كند.



در همين ارتباط امين شيرين نماينده مستقل پارلمان تركيه تصريح كرد كه تركيه تاثيرگذاري لابي يهوديان در آمريكا را مد نظر قرار داده است .



وي گفت : اقتصاد تركيه بر تفاهم نامه ها با صندوق بين المللي پول استوار است و اين در حالي است كه لابي يهوديان در مسائل مالي آمريكا بسيار فعال و داراي نفوذ است بنابراين دولت تركيه نمي تواند اين لابي را ناديده بگيرد.



شيرين اظهار داشت : روابط تركيه با اسرائيل به نفع كشورهاي عرب و مسلمان هم هست زيرا تركيه تنها كشور منطقه است كه روابط دوستانه با اسرائيل و روابط بهتري با كشورهاي عربي دارد از همين رو مي تواند به عنوان ميانجي ميان دو طرف نقش ايفا كند.



وي با اشاره به اينكه ميان استفاده آمريكا از پايگاه نظامي اينجرليك تركيه و سفر اردوغان به اسرائيل تفاوت وجود دارد، گفت : مردم تركيه نمي خواهند آمريكا از اين پايگاه عليه هر كشوري در منطقه بويژه ايران بهره برداري كند و چنانچه آمريكا و اسرائيل عليه ايران حمله كنند دولت تركيه نجات نخواهد يافت و مردم تركيه نسبت به آن به شدت واكنش نشان خواهند داد.



اين نماينده پارلمان تركيه در پاسخ به اين سوال كه آيا سياست خارجي دولت تركيه بر خلاف نظر مردم سير مي كند، گفت : سياست خارجي سياست ثابت كشور تركيه است و از سوي دولت به تنهايي وضع نمي شود و محور اين سياست برقراري صلح ميان كشورهاي عربي و اسرائيل و به رسميت شناخته شدن اسرائيل به عنوان يك كشور مي باشد.



از سوي ديگر مصطفي سعيد يازجي نماينده حزب عدالت و توسعه حزب حاكم به رهبري اردوغان گفت : نهاد نظامي درتركيه دولت را براي گسترش روابط با اسرائيل تحت فشار قرارنداده است.



يازجي هدف عمده از سفر اردوغان را به اسرائيل تحكيم مبادلات بازرگاني دانست و گفت : تركيه مايل است ميان اسرائيل وتشكيلات خودگردان ميانجي صلح باشد اما اسرائيل اين ميانجي گري را رد مي كند.

