فرآوری مواد معدنی در خراسان جنوبی مورد توجه قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، قهرمان رشید بعد از ظهر سه شنبه در مراسم افتتاح دانشکده معدن نهبندان اظهارکرد: شهرستان نهبندان قطب معدنی خراسان جنوبی است.

وی بیان کرد: فرآوری معادن در استان یک موضوع بسیار مهم ،حیاتی و اجتناب ناپذیر است که باید به جد مورد توجه قرار گیرد.

استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه راه اندازی دانشکده معدن برای رونق هر چه بیشتر بخش معدن در این شهرستان ایجاد شده است، گفت: این دانشکده در آغاز کار پذیرش 55 دانشجو را دارد که در آینده افزایش خاهد یافت.

وی تصریح کرد: یکی از پیامدهای مهم این دانشکده تربیت و تامین نیروی انسانی و مدیران متخصص و کارآمد در این زمینه است.

استاندار خراسان جنوبی عنوان کرد: تقویت بخش معدن، خصوصا در نهبندان مهم‌ ترین موتور محرکه اقتصادی و عامل مولد اشتغال پایدار و موثر در افزایش تولید ناخالص ملی محسوب می ‌شود.

رشید در ادامه با اشاره به اینکه در حوزه آموزش عالی همه مصوبات هیئت دولت در استان اجرایی شده است، عنوان کرد: این نشان از اهتمام ویژه دولت به امور فرهنگی و دانشگاهی دارد.

وی به اعتبارات جاری مصوب در دانشگاه بیرجند اشاره کرد و افزود: این اعتبار در سال 84 معادل چهار میلیارد تومان بوده که در سال جاری به 34 میلیارد تومان افزایش یافته است.

استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه خراسان جنوبی از دانشگاهی ترین استانهای کشور است، بیان داشت: هم اکنون بیش از 40 هزار دانشجو در سطح استان مشغول تحصیل هستند.