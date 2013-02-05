پارک جنگلی ناهارخوران گرگان پاکسازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، این طرح عصر سه شنبه با همکاری کارکنان و مددجویان زندانهای استان گلستان و هماهنگی مسئولان شهرداری و فضای سبز گرگان اجرا شد.

در این مراسم، حدود 200 نفر از کارکنان و مددجویان زندانهای استان نسبت به جمع آوری زباله های پارک جنگلی ناهارخوران اقدام کردند.

مدیرکل زندانهای استان گلستان در حاشیه اجرای این طرح گفت: رها کردن زباله در عرصه جنگل چشم انداز زیبای جنگل را خراب، آب ها و مناطق جنگلی را آلوده و باعث از بین رفتن میراثی می شود که هوای سالم را برای نسل های بعد از ما تأمین می کند.

محمود امینی با تأکید بر فرهنگ سازی و اطلاع رسانی برای پاکیزه نگه داشتن محیط زیست در ادامه افزود: باید برای داشتن محیط زیبا و پاکیزه با استفاده از توان های بالقوه تبلیغاتی استفاده کد و در هنگام استفاده از این موهبت های الهی نهایت دقت و حساسیت برای پاکیزه نگه داشتن محیط و جنگل را داشته باشیم.