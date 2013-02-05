ترکیه تحریم های غرب علیه ایران را قبول ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، جمال الدین داملاجی عصر سه شنبه در دیدار با استاندار آذربایجان غربی در خصوص تحریم های غرب علیه ایران اظهارداشت: ترکیه تحریم ها علیه ایران را به رسمیت نمی شمارد چنانچه در سازمان بین الملل هم برای اعمال تحریم علیه ایران رای منفی داد.

وی با بیان اینکه کشور ترکیه علاقمند گسترش همکاری ها و توسعه روابط با کشور ایران است افزود: از مسئولان و دولتمردان در جمهوری اسلامی ایران بخصوص مسئولان استان آذربایجان غربی نیز انتظار داریم که در جهت تسهیل در روابط خارجی دو کشور اقدامات مقتضی را انجام دهند.

داملاجی با ارائه گزارشی از روند پیشرفت های تجاری و اقتصادی کشور ترکیه اعلام کرد: کشور ترکیه علاقمند گسترش همکاری ها و توسعه روابط با کشور دوست و همسایه جمهوری اسلامی ایران است و در هدف گذاری های خود برای هموار کردن این مسیر تدابیر لازم را اندیشیده است.

معاون وزیر توسعه ترکیه گفت: مدرن سازی و بازسازی دروازه های رسمی و گمرکات میان دو کشور، بازسازی و توسعه جاده های مرزی و حمایت از سرمایه گذاران خارجی از جمله مسائلی هستند که کمتر به آنها توجه شده است که باید با همکاری دو طرف این اقدامات در اسرع وقت انجام شود.

آذربایجان غربی 891 کیلومتر مرز مشترک با سه کشور ترکیه، جمهوری آذربایجان و عراق دارد.