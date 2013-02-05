دومین ایستگاه مطالعه البرز در اداره کل پست افتتاح شد

به گزارش خبرنگارمهر، دومین ایستگاه مطالعه استان البرز با حضور معاون سیاسی امنیتی استانداری، مدیرکل نهادکتابخانه های عمومی البرز، مدیرکل پست و جمعی از مردم و مسئولان در ساختمان مرکزی اداره کل پست استان البرز افتتاح شد.

ناصررجبی ظهر سه شنبه دراین مراسم با گرامیداشت ایام الله دهه فجر ضرورت افتتاح این ایستگاه های مطالعه را در رابطه مستقیمی با افزایش سطح آگاهی مردم استان ذکر کرد و گفت: در برهه فعلی که با توطئه ها تهدید وتحریم های اقتصادی مواجه هستیم، افزایش سطح آگاهی مردم نسبت به دولت و سایر قوا در دوره اقتصاد مقاومتی راهگشا خواهد بود.

وی ضمن اشاره به شرایط کشور تصریصح کرد: امسال باید جشن پیروزی انقلاب را هرچه بهتر و باشکوه تر از سال های گذشته برگزارکنیم.

معاون سیاسی امنیتی استانداری راه اندازی ایستگاه های مطالعه را از برکات نظام و انقلاب دانست و گفت: با ایجاد این ایستگاه ها بخشی از فرهنگ، علوم و رسوم انتقال پیدا خواهد کرد.

مدیرکل نهادکتابخانه های عمومی البرز نیز ایجاد این ایستگاه را حرکتی در جهت غنی سازی فرهنگ دینی- اسلامی برشمرد.

وی در پایان از افتتاح دیگر ایستگاهای مطالعه استان البرز در روزهای آتی نیز خبرداد و افزود: در این ایستگاه ها برای تمامی سنین و همه اقشار و سلایق مختلف کتاب در نظرگرفته شده است.