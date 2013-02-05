بهره برداری از یک باب مدرسه در شهرستان بناب

به گزارش خبرنگار مهر ، این مدرسه سه کلاسه در زمینی به مساحت یک هزار و 500 مترمربع و با زیربنای 346 مترمربع احداث شده است و برای تکمیل آن یک میلیارد و 900 میلیون ریال توسط اداره کل تجهیز و نوسازی مدارس آذربایجان شرقی هزینه شده است.

در مراسم افتتاح این فضای آموزشی که فرماندار، بخشدارمرکزی، مسئولان آموزش و پرورش، جمعی از مسئولین و اهالی روستای خانه برق قدیم حضور داشتند، ‌فرماندار بناب با مقایسه اجمالی وضعیت آموزشی کشور در دوران قبل و بعد از انقلاب گفت: هم اکنون به برکت انقلاب اسلامی در تمامی روستاهای کشور مدرسه وجود دارد و بیش از 90 درصد مدارس جدید و مقاوم سازی شده اند.

سعید برقی افزود: مقاوم سازی و نوسازی بقیه مدارس نیز در اولویت برنامه های آموزش و پرورش قراردارد.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: به برکت وجود انقلاب اسلامی همچنین کیفیت آموزشی نیز در سطح مدارس کشور مطلوب بوده و معلمین عزیز در تربیت جوانان و آینده سازان کشور نقش قابل ملاحظه ای ایفا می کنند.