به گزارش خبرگزاری مهر، "رابرت زولیک" رئیس سابق بانک جهانی در گفتگو با "دویچه وله" آلمان خاطر نشان کرد که خبر خوب درباره بحران اروپا این است که شرایط کمی پایدارتر شده است.



وی در بخش دیگری از این گفتگو اعلام کرد باید بر مسائل اساسی مانند اصلاح ساختارها و اصلاحات در بخش بودجه به صورت جدی کار شود .



وی گفت : در سال جاری ما خواهیم دید که آیا دولت جدید ایتالیا اصلاحات را در پیش خواهد گرفت و آیا دولت اسپانیا که تاکنون گامهای سختی را در مسیر حل بحران برداشته است، روند اصلاحات را ادامه خواهد داد.



زولیک با بیان اینکه، اروپا هنوز در نوک قله بحران قرار نگرفته است، در بخش دیگری از این مطلب به برخی چالشهای اقتصادی پیش روی غربی ها اشاره کرد.