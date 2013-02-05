پیروزی پرسپولیس برابر شهرداری باغستان/ رویانیان آمد، نوروزی اخراج شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه پرسپولیس، تیم فوتبال پرسپولیس از ساعت 14:50 امروز در دیداری تدارکاتی برابر تیم شهرداری باغستان به میدان رفت و موفق شد حریف خود را با نتیجه 5 بر یک شکست دهد. در این بازی که در حضور حدود پنجاه هوادار در کمپ تمرینی چهارباغ کرج برگزار شد، محمد نوری (2)، محمد قاضی (22)، مهدی مهدوی‌کیا (53) و فرشاد احمدزاده (65) و (68) گل‌های پرسپولیس را به ثمر رساندند. تیم شهرداری باغستان در دقیقه 76 یکی از گل‌ها را جبران کرد و سه دقیقه بعد از آن پرسپولیس با اخراج هادی نوروزی، 10 نفره شد.

نیلسون جونیور، محسن بنگر، علیرضا نورمحمدی، امیر حسین فشنگچی، میثم نقی‌زاده، محمدرضا خانزاده، مارکو پروویچ، محمد نوری، محمد قاضی، کریم انصاری‌فرد و ولاتکو در نیمه نخست برای پرسپولیس به میدان رفتند و امیر عابدزاده(رضا محمدی)، مهدی مهدوی‌کیا، خانزاده، قدمی، رضا نورمحمدی، میثم نقی‌زاده، هادی نوروزی، فرشاد احمدزاده، افشین اسماعیل‌زاده، سیف‌الهی و محمد قاضی نفرات تیم پرسپولیس را در نیمه دوم تشکیل دادند.

پیش از شروع بازی تعدادی از ساکنان محلی و اهالی کرج مقابل کمپ حاضر شده بودند و در نهایت با هماهنگی انجام شده بین سرمربی و سرپرست تیم، درها باز شد تا تماشاگران بتوانند بازی سرخپوشان را از نزدیک تماشا کنند.

در پایان این بازی دوستانه، بازیکنان پرسپولیس پس از دیدار، گفتگو و گرفتن عکس‌های یادگاری، در میان استقبال هواداران، اردوی کرج را به مقصد تهران ترک کردند.

از سوی دیگر محمد رویانیان مدیرعامل باشگاه پرسپولیس در پایان اردوی سرخپوشان در چهار باغ کرج در جمع آنها حاضر شد و با کادر فنی و بازیکنان دیدار و گفتگو کرد.

رضا حقیقی هافبک دفاعی تیم پرسپولیس صبح امروز با اجازه کادر فنی محل اردو را زودتر از سایرین ترک کرد و به تهران برگشت. او به همین خاطر در بازی برابر شهرداری باغستان حضور نداشت.