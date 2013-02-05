۱۷ بهمن ۱۳۹۱، ۱۸:۰۲

خلیلی نیا به مهر خبر داد:

ناصر گودرزی مدیرعامل باشگاه صنعت نفت آبادان شد

اعضای هیات مدیره باشگاه صنعت نفت آبادان پس از نشست عصر امروز سه‌شنبه، ناصر گودرزی را به عنوان مدیرعامل جدید این باشگاه انتخاب کردند.

علیرضا خلیلی‌نیا دبیر هیات مدیره باشگاه صنعت نفت آبادان در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان مطلب فوق گفت: نشست هیات مدیره باشگاه صنعت نفت آبادان عصر امروز سه‌شنبه در محل این باشگاه تشکیل شد که با تصمیم حاضران در این نشست، ناصر گودرزی به عنوان مدیرعامل جدید باشگاه جانشین خلیل صالحی شد.

وی افزود: گودرزی از سوابق خوبی برخوردار است و محبوبیت زیادی هم در بین هواداران نفت آبادان دارد. امیدواریم با تجربیات این مدیر و حمایت‌هایی که هواداران باشگاه انجام می‌دهند، بتوانیم شرایط تیم را در جدول رده‌بندی تغییر دهیم و به رده‌های بالاتر صعود کنیم.

عضو هیات مدیره باشگاه صنعت نفت ادامه داد: نا امید نیستیم و همچنان به آینده امیدواریم. هنوز هفته‌های زیادی تا پایان بازی‌های این فصل باقی مانده و امکان این که تیم در لیگ برتر بماند، وجود دارد. گودرزی هم از روز چهارشنبه در باشگاه حضور پیدا می‌کند و تصمیم‌های جدید از طریق وی اعلام خواهد شد.

