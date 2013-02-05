جشنواره فرهنگی عشایر فارس آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی استان فارس عصر سه شنبه در حاشیه آغاز این جشنواره در جمع خبرنگاران گفت: فضایی به وسعت دو هزار و 800 متر مربع به اقشار مختلف عشایری استان فارس از جمله قشقایی، باصری، خمسه و ایل لر اختصاص داده شده است.

فریدون فعالی تصریح کرد: استان فارس به عنوان یکی از مهمترین جایگاههای عشایر کشور مطرح بوده و در این جشنواره 198 نفر با لباس های محلی محصولات تولیدی و لبنی و محصولات صنایع دستی عشایری و روستایی استان فارس را ارائه می کنند.

وی افزود: در مقوله زندگی روستایی و سنتی نیز بالغ بر 210 متر فضای نمایشگاهی به این بخش اختصاص داده شده که طی چند روز گذشته مورد استقبال عموم قرار گرفته است.

فعالی با اشاره به اهداف برگزاری جشنواره فرهنگی عشایر استان فارس در استان تهران یادآور شد: به غیر از اشاعه فرهنگ عشایری ، توسعه روحیه نشاط و شادابی در بین مردم پایتخت جمهوری اسلامی ایران از اولویت ها محسوب شده است.

جشنواره فرهنگی عشایر فارس در تخت جمشید برگزار می شود

مدیرکل میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی استان فارس در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به سئوالی در خصوص برگزاری چنین جشنواره ای در استان فارس یادآور شد: با برنامه ریزی های انجام شده جشنواره عشایری فارس در نوروز 92 در پردیس تخت جمشید اجرایی خواهد شد.

وی ادامه داد: این برنامه به طور همزمان در سایر نقاط تاریخی استان فارس که مورد استقبال بازدید کنندگان در ایام نوروز قرار می گیرد برگزار می شود.