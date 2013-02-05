جشنواره "آن روزها" در هشتگرد آغاز می شود

زهرا شکری در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه از 12 بهمن در پرورش فکری مرکز هشتگرد نمایشگاهی از آثار اعضای کانون برپا شده است، گفت: در این نمایشگاه که تا 22 بهمن ادامه دارد آثار ادبی، کاردستی، نقاشی دیواری، شعار نویسی، قصه گویی، تقویم دیواری، پازل بازی نقشه ایران و معرفی سرزمین به نمایش درآمده است.
شکری افزود: همچنین اجرای فعالیت های هنری و ادبی (با موضوعات ایران سرزمین من، انقلاب و امام خمینی) با همکاری مدارس ابتدایی و راهنمایی شهر هشتگرد در این ایام در حال برگزاری است.
وی با بیان اینکه مسئولان و انقلابیون شهرستان ساوجبلاغ در جشنواره خاطرات ماندگار کانون هشتگرد از خاطرات خود می گویند، ادامه داد: این جشنواره با عنوان "آن روز ها" با هدف انتقال مفاهیم فرهنگ انقلاب اسلامی به نسل جدید صبح چهارشنبه فردا 18 بهمن در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان مرکز هشتگرد برگزار می شود.
پخش کلیپ شهدا، سرود خوانی اعضای کانون، سخنرانی مدیرکل پرورش فکری البرز و پخش کلیپهای انقلابی از برنامه های اجرایی آن روز خواهد بود.
وی یادآور شد: میهمانان این برنامه جمعی از مسئولان کانون و مسئولان اجرایی شهرستان ساوجبلاغ، اولیا تربیتی واولیا اعضا و اعضای ارشد کانون هستند.
ساوجبلاغ - خبرگزاری مهر: رئیس کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان مرکز هشتگرد گفت: جشنواره "آن روزها" به مناسبت دهه فجر فردا چهارشنبه در پرورش فکری این شهر برگزار می شود.
زهرا شکری در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه از 12 بهمن در پرورش فکری مرکز هشتگرد نمایشگاهی از آثار اعضای کانون برپا شده است، گفت: در این نمایشگاه که تا 22 بهمن ادامه دارد آثار ادبی، کاردستی، نقاشی دیواری، شعار نویسی، قصه گویی، تقویم دیواری، پازل بازی نقشه ایران و معرفی سرزمین به نمایش درآمده است.
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