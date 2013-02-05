همایش تجلیل از نخبگان قرآنی در استان کرمانشاه برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، این مراسم بعد ازظهر سه شنبه در سالن جلسات کانون های مساجد استان کرمانشاه و با حضور مدیر کل فرهنگ وارشاد اسلامی استان کرمانشاه بر گزار شد.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه ضمن تبریک ایام دهه فجر گفت: امید است دهه فجر دهه بیداری در منطق و دنیا باشد، فجر بیداری انقلاب، به منطقه رسیده و امید است این بیداری اسلامی در تمامی دنیا رواج پیدا کند.

حجت السلام محمد آفتابی از جمله اهداف امام (ره) را حرکت در مسیر قرآن و عمل به دانست و گفت: مهمترین عامل پیروزی انقلاب حرکت مردم در مسیر قرآ ن و عمل به آن بود که این سه عامل تشکیل دهنده پایه های این انقلاب است و این نظام توانسته در برابر ابرقدرت ها و تحریم های موجود استقامت کند.

وی با تاکید بر اینکه باید تلاش کرد که قرآن در سراسر زندگی مردم جاری و ساری باشد ، افزود: باید سعی کنیم در حکومت اسلامی از تمامی گناهان و اشتباهات دوری کنیم و با عمل به احکام واقعی اسلامبه طور تمام و کمال قدم بر داریم.

مدیر کل فرهنگ وارشاد اسلامی استان کرمانشاه با ذکر این مطلب که باید اخلاص عمل در تمامی اموراقتصادی، اجتماعی ، سیاسی و...مردم و مسئولین مشهود باشد،افزود: امام (ره) عمل به قرآن و توسل به قدرتی مافوق بشری توانست که هدایت و رهبری مردم را عهده دار شود و به هیچ قدرتی در دنیا وابسته نشود.

وی ادامه داد: در ابتدای انقلاب آمریکا به دلائلی از ایران و انقلاب ایرانی هراسی به دل نداشت، زیرا امریکایی ها فکر می کردند، که امام در سنین کهولت به سر می برد و اقوام مختلف در ایران وجود دارند که بعد از انقلاب هر کدام مدعی حکومت خواهند بود.

حجت السلام آفتابی افزود: این در حالی است که مردم ایران با اتحاد و همبستگی و توکل به خدا و عمل به قرآن سالهاست توانستند در برابر تمامی مشکلات و تحریم ها استقامت کرده و مشکلات لاینحل را به بهترین فرصت ها تبدیل کنند.

وی در ادامه به دستاورد های مختلف انقلاب اشاره کرد وگفت: این نظام دستاورد های مختلفی داشته و یکی از این دستاورد ها افزایش بینش سیاسی مردم است که به برکت قرآن ایجاد شده و مردم باید هوشیار باشند و نسبت به دسیسه های دشمنان با دید باز تری به مسائل نگاه کنند.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه از دیگر دستاوردهای فرهنگی پیشرفت در جهت فعالیت های قرآنی دانست و گفت: علاوه بر رشد فعالیت های فرهنگی و قرآنی بعد از انقلاب ، دستاورد های نظامی نیز بی نظیر است و امروز ایران با دست یابی به فناوری های هسته ای و نظامی به قدرت منطقه تبدیل شده است.