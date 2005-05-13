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۲۳ اردیبهشت ۱۳۸۴، ۱۰:۵۴

موانع رشد سينما در شهرستانها-12

سيد ضيا هاشمي :سينماي ايران در تهران هم دچار كمبود امكانات است

ما در تهران براي كسب امكانات و تجهيزات سينمايي همچنان در نوبت قرار مي گيريم و هر روز با اين كمبود ها دست و پنجه نرم مي كنيم.

سيد ضياء هاشمي با بيان اين مطلب به خبرنگار سينمايي مهر در مشهد افزود : واقعيت اين است كه تنها مشكل شهرستانها در زمينه فيلم سازي نبود امكانات و كمبود اعتبارات مالي نيست . در حال حاضر تجميع تمامي امكانات و تجهيزات سينمايي كه در تهران داريم بسيار محدود است بنابراين ما توان تعميم آنها را به ديگر نقاط كشورنداريم .

 مدير عامل خانه سينما در ادامه افزود : در حالي كه ما در تهران بيشترين سالن سينما و مخاطب را دارا هستيم ولي هنوز با مشكلات و كمبودهاي زيادي مواجه هستيم كه اين مسايل و مشكلات در شهرستانها دو چندان خواهد شد.

 اين تهيه كننده  سينما درباره راه حل اين مشكل مي افزايد : اگر مراكز استانها بتوانند بودجه  مستقلي تامين كنند  و فعاليت هاي جداگانه اي انجام دهند مي توانند حركت هاي مثبتي در سينما از خود نشان بدهند كه يكي ازنتايج آن حضور سرمايه گذاران جديد و گسترش رقابت هاي سينمايي است و از آن مهمتر شكوفا شدن استعداد و ممانعت از مهاجرت هنرمندان شهرستاني به تهران است.

کد مطلب 180977

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