  1. سیاست
۱۷ بهمن ۱۳۹۱، ۱۸:۰۶

اسفنانی در گفتگو با مهر:

نمایندگان از پاسخ وزیر دادگستری درباره وضعیت زندان ها قانع نشدند

سخنگوی کمیسیون حقوقی قضایی مجلس گفت: 2 نماینده ای که سئوالاتی از وزیر دادگستری و رئیس سازمان زندان ها در خصوص شرایط و وضعیت زندان ها داشتند، از پاسخ امروز آنها در کمیسیون قانع نشدند.

محمد علی اسفنانی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره موضوعات مطرح شده در جلسه امروز کمیسیون حقوقی - قضایی مجلس اظهارکرد: در جلسه امروز سه شنبه کمیسیون 2 نفر از همکاران ما از وزیر دادگستری درباره وضعیت زندان های کرج و شوشتر داشتند.

وی افزود: آقای بختیاری وزیر دادگستری و آقای اسماعیلی رئیس سازمان زندان های کشور در پاسخ به سئوالات این 2 نماینده مجلس پاسخ هایی ارائه کردند که در نهایت عزیز اکبریان، نماینده کرج اعلام کرد که از پاسخ های ارائه شده قانع نشده اند.

سخنگوی کمیسیون حقوقی - قضایی مجلس تصریح کرد: همچنین سادات ابراهیمی، نماینده شوشتر مقرر شد که فرصتی یک ماهه برای پاسخگویی درباره آنچه مرضوع سئوال بوده است را به وزیر دادگستری بدهد و موضوع سئوال را پیگیری کند.

وی خاطرنشان کرد: در ارتباط با ارجاع سئوال آقای اکبریان از وزیر دادگستری به صحن علنی مجلس باید ببینیم که کمیسیون چه تصمیمی می گیرد و آیا سئوال را در سطح منطقه ای یا ملی تلقی می کند. در این رابطه ظرف یک هفته آینده به هیات رئیسه مجلس اطلاع خواهیم داد.

کد مطلب 1809770

