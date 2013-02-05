آموزش کمک های اولیه به دانش آموزان خراسان جنوبی

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا صبوری از امضای تفاهم نامه بین معاونت امور جوانان جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی با آموزش و پرورش استان در راستای آشنایی دانش آموزان با کمک های اولیه خبر داد.

وی حضور جوانان در جمعیت هلال احمر را بسیار عالی دانست و گفت: عضویت جوانان در این معاونت فرصت بسیار مناسبی برای انجام فعالتی های عم المنفعه است که باید توجه ویژه داشت.

وی ادامه داد: اعضای این معاونت هم اکنون در شاخه های مختلفی از قبیل کانون های طلاب،دانش آموزی، دانشجویی، آزاد و روستایی فعالیت می کنند.

معاون امور جوانان جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی به برنامه های مختلف امور جوانان جمعیت هلال احمر اشاره کرد و افزود: برگزاری اردوهای کاروان نیکوکاری با رویکرد اجتماع محور و فعال سازی کانون های دانشجویی، آزاد، دانش آموزی، طلاب و روستایی با اجرای برنامه های فرهنگی و بشردوستانه از یکی از برنامه های مهم این حوزه است.

صبوری بحث آموزش را در جمعیت هلال احمر بسیار ضروری دانست و تصریح کرد: در راستای آموزش کمک های اولیه به دانش آموزان مدارس شبانه روزی سراسر استان حوزه امور جوانان جمعیت هلال احمر با امضای تفاهم نامه با اموزش و پرورش استان گام ارزنده ای برداشته است.

وی ادامه داد : در طول ایام دهه فجر با تفاهم نامه ای که با آموزش و پرورش خراسان جنوبی بسته شده است تمامی مدارس شبانه روزی در مقاطع راهنمایی و دبیرستان آموزش های کمک های اولیه را فرا می گیرند.

صبوری همچنین از برگزاری یک دوره کلاس آموزشی امداد و نجات از سوی معاونت امور جوانان جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی برای مربیان تربیت بدنی شهرستان بیرجند خبر داد.