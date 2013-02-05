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۱۷ بهمن ۱۳۹۱، ۱۸:۵۵

صبور خبر داد:

آموزش کمک های اولیه به دانش آموزان خراسان جنوبی

آموزش کمک های اولیه به دانش آموزان خراسان جنوبی

بیرجند - خبرگزاری مهر: معاون امور جوانان جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی گفت: دانش آموزان مدارس شبانه روزی استان آموزشهای کمکهای اولیه را فرا می گیرند.

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا صبوری از امضای تفاهم نامه بین معاونت امور جوانان جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی با آموزش و پرورش استان در راستای آشنایی دانش آموزان با کمک های اولیه خبر داد.

وی حضور جوانان در جمعیت هلال احمر را بسیار عالی دانست و گفت: عضویت جوانان در این معاونت فرصت بسیار مناسبی برای انجام فعالتی های عم المنفعه است که باید توجه ویژه داشت.

وی ادامه داد: اعضای این معاونت هم اکنون در شاخه های مختلفی از قبیل کانون های طلاب،دانش آموزی، دانشجویی، آزاد و روستایی فعالیت می کنند.

معاون امور جوانان جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی به برنامه های مختلف امور جوانان جمعیت هلال احمر اشاره کرد و افزود: برگزاری اردوهای کاروان نیکوکاری با رویکرد اجتماع محور و فعال سازی کانون های دانشجویی، آزاد، دانش آموزی، طلاب و روستایی با اجرای برنامه های فرهنگی و بشردوستانه از یکی از برنامه های مهم این حوزه است.

صبوری بحث آموزش را در جمعیت هلال احمر بسیار ضروری دانست و تصریح کرد: در راستای آموزش کمک های اولیه به دانش آموزان مدارس شبانه روزی سراسر استان حوزه امور جوانان جمعیت هلال احمر با امضای تفاهم نامه با اموزش و پرورش استان گام ارزنده ای برداشته است.

وی ادامه داد : در طول ایام دهه فجر با تفاهم نامه ای که با آموزش و پرورش خراسان جنوبی بسته شده است تمامی مدارس شبانه روزی در مقاطع راهنمایی و دبیرستان آموزش های کمک های اولیه را فرا می گیرند.

صبوری همچنین از برگزاری یک دوره کلاس آموزشی امداد و نجات از سوی معاونت امور جوانان جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی برای مربیان تربیت بدنی شهرستان بیرجند خبر داد.

کد مطلب 1809774

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