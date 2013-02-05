  1. بین الملل
۱۷ بهمن ۱۳۹۱، ۱۸:۳۲

از سوی الرشق صورت گرفت؛

واکنش حماس به سند منتشر شده علیه خالد مشعل

واکنش حماس به سند منتشر شده علیه خالد مشعل

یک عضو دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین(حماس)، اتهامات برخی رسانه ها علیه خالد مشعل را بی اساس دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع، "عزت الرشق" گفت : آنچه برخی روزنامه ها و پایگاههای اینترنتی درباره واریز پول به حساب خالد مشعل رئیس دفتر سیاسی حماس از سوی قطر منتشر کرده اند، نادرست و به دور از واقعیت است.

وی افزود: آنچه منتشر شده است دروغ پردازی رسانه ای و زاییده ناشران آن و در راستای خدشه وارد کردن به حماس و روند آشتی ملی میان فلسطینی ها با نظارت مصر است.

شایان ذکر است یک رسانه بحرینی، سندی که نشان می داد قطر 250 میلیون دلار به حساب خالد مشعل پول واریز کرده است تا از محمد مرسی در مصر حمایت کند، منتشر کرده بود.

کد مطلب 1809775

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