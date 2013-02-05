واکنش حماس به سند منتشر شده علیه خالد مشعل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع، "عزت الرشق" گفت : آنچه برخی روزنامه ها و پایگاههای اینترنتی درباره واریز پول به حساب خالد مشعل رئیس دفتر سیاسی حماس از سوی قطر منتشر کرده اند، نادرست و به دور از واقعیت است.

وی افزود: آنچه منتشر شده است دروغ پردازی رسانه ای و زاییده ناشران آن و در راستای خدشه وارد کردن به حماس و روند آشتی ملی میان فلسطینی ها با نظارت مصر است.

شایان ذکر است یک رسانه بحرینی، سندی که نشان می داد قطر 250 میلیون دلار به حساب خالد مشعل پول واریز کرده است تا از محمد مرسی در مصر حمایت کند، منتشر کرده بود.