کهگیلویه و بویراحمد با کمبود میادین میوه و تره بار مواجه است

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسین صابری بعدازظهر سه شنبه در نشست بررسی مشکلات بازار استان افزود: تشویق و حمایت از بخش خصوصی برای ورود به این عرصه در استان ضرورت دارد.

وی تصریح کرد: وجود میدان تره بار محلی، موجب رفاه حال مردم و تسهیل در انجام خرید و صرفه جویی در وقت و انرژی می شود.

صابری افزود: همچنین این مسئله منجر به کنترل قیمتها و رقابت در عرضه و جلوگیری از عرضه خارج از نظارت کالا می شود.

استاندار بیان داشت: کهگیلویه و بویراحمد یکی از معدود استانهایی است که بازار سرپوشیده ندارد و لازم است در این زمینه هم بخش خصوصی وارد کار شود.

صابری همچنین در خصوص برگزاری نمایشگاه های موقت تاکید کرد و اظهار داشت: باید در این زمینه اولویت به تولید کنندگان استانی داده شود.

وی عنوان کرد: جلوگیری از ورود تولیدکنندگان اجناس بنجل و همچنین کم فروشی در این نمایشگاهها نیز باید مورد توجه قرار گیرد.