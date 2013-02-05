مسابقات تکواندو جام فجر در قم به پایان رسید

هاشم آقایی در گفتگو با خبرنگار مهر، ابراز داشت: به مناسبت گرامیدشت دهه مبارک فجر و سی و چهارمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران، برترین هوگوپوشان خردسال قمی در پایان مسابقات جام فجر معرفی شدند.



وی یاد آور شد: این در حالی است که رقابت های قهرمانی تکواندو استان قم در رده سنی خردسالان برگزار شد و چهره های آینده دار تکواندو قم نیز جدال نزدیکی با یکدیگر به نمایش گذاشتند و سرانجام برترین ها در حضور مسئولان هیئت تکواندو قم مورد قدردانی قرار گرفتند.



دبیر هیئت تکواندو استان قم افزود: بر اساس برنامه ریزی هیئت تکواندو استان قم، پیکارهای قهرمانی تکواندو در رده سنی خردسالان با حضور 160 هوگوپوش در خانه تکواندو قم برگزار شد که در پایان نفرات برتر این دوره از رقابت های سطح بالا در 10 وزن شناخته شدند.



وی در ادامه به برنامه ریزی برای تحت پرورش قرار دادن برترین های این رقابت ها اشاره کرد و بیان داشت: تمام دارایی حال حاضر هیئت تکواندو قم که در نهایت به موفقیت های ارزنده ای همچون راهیابی به تیم های ملی و همچنین صعود به لیگ برتر آینده سازان کشور می شود، نتیجه همین توجه به سرمایه های رده های سنی پایه تکواندو است.



آقایی ابراز داشت: علاوه بر این ما مربیان بسیار ارزنده ای در هیئت تکواندو قم داریم که بدون چشم داشت و کاملا دلسوزانه برای موفقیت تکواندو قم در عرصه های مختلف تلاش می کنند و موجب پرورش استعدادهای بسیار ارزنده ای شده اند.



برترین های مسابقات تکواندو قهرمانی جام فجر استان قم در پایان رقابت در 10 وزن در خانه تکواندو:

وزن اول: امیرمحمد دژم، امیر سهراب لو و حسین سهیل پور

وزن دوم: محمدعرفان تنگستان، نورمحمد حسنی و امیرحسین نیایش

وزن سوم: محمدجواد نوروزی، امیررضا زارعی و محمد مهدی شعبانی

وزن چهارم: متین عسگری، محمدجواد الیاسی و محمدحسین فخری

وزن پنجم: محمدصادق رحمانی، رضا آقازیارتی و محمد اسماعیل چراغی

وزن ششم: مهدی محمدی، علیرضا جعفری و علیرضا حمداله پور

وزن هفتم: علی کاظمی، ابوالفضل اسماعیلی و هادی سلیمی

وزن هشتم: یاسر یزدانی، علی اکبر سرا و مهدی محمدی

وزن نهم : امیرعلی اسماعیل زاده، مجتبی کاظمی و محمد جعفری

وزن دهم : علیرضا سعیدی، علی محمدی و حسام الدین باقری

