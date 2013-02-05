بازگشت شرایط ناسالم در هوای پایتخت/هوای تهران در یک قدمی هشدار

یوسف رشیدی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب اظهار کرد: بر اساس اطلاعات رسیده از ایستگاه های سنجش آلودگی هوای شهر تهران بر میزان غلظت کلیه آلاینده نسبت به روز گذشته در همین ساعت افزوده شده و میانگین غلظت آلاینده ذرات معلق کمتر از دو و نیم میکرون فراتر از حد مجاز قرار گرفته است.

رشیدی با بیان اینکه شاخص کیفیت هواهم اکنون در شرایط نا سالم برای گروههای حساس قرار دارد افزود: ایستگاه های اقدسیه ، تهرانسر ، تربیت مدرس ، دروس ، ستاد بحران ، شاد آباد ، شهرری ، شهرداری منطقه 4 ، شهرداری منطقه 11، گلبرگ ، پارک رازی ، پارک شکوفه ، پاسداران ، شهرداری منطقه15 و فرمانداری شهرری به لحاظ آلاینده ذرات معلق کمتر از دو و نیم میکرون در شرایط هشدار قرار دارند.

وی با اشاره به اینکه گزارش هواشناسی حاکی از آسمانی صاف در پاره ای نقاط غبارآلود است گفت: به این ترتیب انتظار می رود شاخص کیفیت هوا تا ظهر به غیر از مناطق پرتردد و شلوغ در سایر نقاط شهر در شرایط نا سالم قرار گیرد.



رشیدی تاکید کرد: افزایش تشدید بیماریهای قلبی و ریوی و مرگ و میر زودرس در افراد مبتلا به بیماری قلبی و افراد مسن، افزایش تعداد تنفس در عموم افراد از جمله اثرات بهداشتی آلاینده ذرات معلق کمتر از دو و نیم میکرون در مناطق ناسالم است.

وی ادامه داد: توصیه می شود ، افراد مبتلا به بیماری‎های قلبی و ریوی ، سالمندان و کودکان از فعالیت های طولانی مدت و سنگین در فضای باز اجتناب کرده و بقیه افراد نیز فعالیت های طولانی و سنگین خود را در فضای باز کاهش دهند.