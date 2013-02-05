۱۷ بهمن ۱۳۹۱، ۱۸:۳۶

بازگشت شرایط ناسالم در هوای پایتخت/هوای تهران در یک قدمی هشدار

مدیرکل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران گفت: امروز شاخص ذرات معلق کمتر از دو و نیم میکرون با 67 واحد افزایش نسبت به روز گذشته روی عدد 144ایستاد تا هوای پایتخت در مرز هشدار قرار گیرد.

 یوسف رشیدی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب اظهار کرد: بر اساس اطلاعات رسیده از ایستگاه های سنجش آلودگی هوای شهر تهران بر میزان غلظت کلیه آلاینده نسبت به روز گذشته در همین ساعت افزوده شده و میانگین غلظت آلاینده ذرات معلق کمتر از دو و نیم میکرون فراتر از حد مجاز قرار گرفته است.

رشیدی با بیان اینکه شاخص کیفیت هواهم اکنون در شرایط نا سالم برای گروههای حساس قرار دارد افزود: ایستگاه های اقدسیه ، تهرانسر ، تربیت مدرس ، دروس ، ستاد بحران ، شاد آباد ، شهرری ، شهرداری منطقه 4 ، شهرداری منطقه 11، گلبرگ ، پارک رازی ، پارک شکوفه ، پاسداران ، شهرداری منطقه15 و فرمانداری شهرری به لحاظ آلاینده ذرات معلق کمتر از دو و نیم میکرون در شرایط هشدار قرار دارند.

وی با اشاره به اینکه گزارش هواشناسی حاکی از آسمانی صاف در پاره ای نقاط غبارآلود است گفت: به این ترتیب انتظار می رود شاخص کیفیت هوا تا ظهر به غیر از مناطق پرتردد و شلوغ در سایر نقاط شهر در شرایط نا سالم قرار گیرد.


رشیدی تاکید کرد: افزایش تشدید بیماریهای قلبی و ریوی و مرگ و میر زودرس در افراد مبتلا به بیماری قلبی و افراد مسن، افزایش تعداد تنفس در عموم افراد از جمله اثرات بهداشتی آلاینده ذرات معلق کمتر از دو و نیم میکرون در مناطق ناسالم است.

وی ادامه داد: توصیه می شود ، افراد مبتلا به بیماری‎های قلبی و ریوی ، سالمندان و کودکان از فعالیت های طولانی مدت و سنگین در فضای باز اجتناب کرده و بقیه افراد نیز فعالیت های طولانی و سنگین خود را در فضای باز کاهش دهند.

