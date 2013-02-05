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۱۷ بهمن ۱۳۹۱، ۱۸:۴۶

الفت:

احزاب سیاسی باید منافع مردم و نظام را دنبال کنند

احزاب سیاسی باید منافع مردم و نظام را دنبال کنند

همدان - خبرگزاری مهر: دبیر حزب موتلفه اسلامی استان همدان با بیان اینکه احزاب و رسانه ها از شاخصه های دموکراسی در کشور هستند گفت: احزاب غیر از منافع مردم و نظام هدفی را دنبال نمی کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود الفت بعدازظهر سه شنبه در نشست خبری با خبرنگاران در همدان با انتقاد از کمرنگ شدن فعالیت احزاب در دوره کنونی گفت: در دولتهای قبل به احزاب توجه بیشتری می شد و میز احزاب و خانه احزاب در استانداری ها فعال بود.

وی با اشاره به اینکه پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال 57 نقطه عطفی در حاکمیت مستضعفین و مایه امید جوامع اسلامی است، گفت: انقلاب اسلامی به رهبری بی بدیل امام خمینی (ره) در مقطع زمانی که دنیا تحت تاثیر دو قطب کمونیستی و سرمایه داری بود هیبت ابر قدرتها را در اذهان جوامع جهانی شکست و الگوی اسلام سیاسی را به جهان عرضه کرد.

محمود الفت با بیان اینکه بیداری اسلامی منطقه از حرکت های انقلاب اسلامی در ایران الهام گرفته است، افزود: قرن حاضر، قرن غلبه قدرت های رحمانی بر قدرت های شیطانی است و این زلزله ای است که با بیداری اسلامی در جهان آغاز شده است.

آمارسازی ها و ارائه غیرواقعی موضوعات در جامعه منشا نارضایتی شده اند

دبیر حزب موتلفه اسلامی استان همدان با انتقاد از اجرای مفهوم اصولگرایی در جامعه گفت: برخی آمارسازی ها و ارائه غیر واقعی موضوعات در جامعه منشا نارضایتی شده اند و شایسته سالاری در ادارات دولتی کمرنگ شده است.

محمود الفت تورم و گرانی را بی سابقه دانست و گفت: فاصله های طبقاتی روز به روز بیشتر می شود و نظارت و بر قیمت ها و برخورد با متخلفان بسیار ضعیف شده است.

الفت استفاده از قدرت رسانه های سنتی و مدرن را یکی از ویژگی های انقلاب دانست و اظهار داشت: روحانیت به عنوان یک رسانه سنتی و با تاثیرعمیق در جامعه نقش بسزایی در آگاهی مردم داشته و رسانه های مدرن از جمله مطبوعات، صدا و سیما، سینما و کتاب ها اعم از شعر و داستان در هدایت افکار مردم تعیین کننده اند.

وی همچنین در خصوص مسائل جهانی افزود: متاسفانه در زیر چتر سازمان های حقوق بشر و بین المللی قانون جنگل اعمال می شود و مسلمان کشی و اسلام هراسی باب شده است.

وی گفت: آنجا که مسلمانان میانمار، پاکستان، افغانستان، فلسطین، بحرین و سوریه قتل عام می شوند همان جوامع مدعی حقوق بشر، آزادی و دموکراسی خود را به خواب زده اند.

دبیر حزب موتلفه اسلامی استان همدان با اشاره به حمایت قدرتهای سلطه گر از تروریست عنوان کرد: در سوریه، افغانستان و سایر کشورهای مسلمان لقاعده و سلفی گری و افراطی گرایی حمایت می شوند و همان زمان به بهانه سرکوب القاعده و سلفی گری کشور مالی را اشغال می کنند که این یک نمونه آشکار از تناقض و دوگانگی است.

وی گفت: رشد و بالندگی جاهلیت در قرن 21، در اروپا وآمریکا که به سمت نژاد پرستی و سلطه گری پیش می رود را نشان می دهد.

نظام اسلامی مردم باید احساس راحتی ، رفاقت و برادری کنند

الفت با اشاره به اینکه نظام اسلامی متعلق به امام زمان(ع) است افزود: برخی از مسئولین انتقاد را برنمی تابند در حالی که در نظام اسلامی مردم باید احساس راحتی ، رفاقت و برادری کنند.

وی با انتقاد از سفرهای تبلیغاتی شورای اسلامی شهرها گفت: در ماه های آخر منتهی به انتخابات اینگونه کارها دون شان شوراست و به نظر می رسد فعالیت انتخاباتی است و باید گزارشی از سفرها به مردم ارائه شود.

دبیر حزب موتلفه اسلامی استان همدان همچنین به انتخابات آینده ریاست جمهوری اشاره کرد و افزود: حزب موتلفه در انتخابات ریاست جمهوری پیرو خط رهبری است و کاندیدای مستقل نخواهد داشت.

کد مطلب 1809799

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