بارش برف پس از 39 سال ارتفاعات جنوب کرمان را سفید پوش کرد

به گزارش خبرنگار مهر، در پی افزایش بارندگی های سال جاری استان کرمان که از فصل پائیز آغاز شده و همچنان ادامه دارد بسیاری از رودخانه های خشک شده، چشمه ها و قنوات بار دیگر احیا شده اند.

در حالیکه سالها بود که در استان کرمان برف نباریده بود طی دو روز گذشته بسیاری از شهرهای استان کرمان به خصوص در غرب و شمال استان بارش برف زمین را سفید پوش کرده است.

نکته قابل توجه بارش برف در ارتفاعات جنوب استان کرمان به خصوص کوهستانهای مارز در شهرستان گرمسیر قلعه گنج شده است.

حمیده حبیبی، کارشناس هواشناسی استان کرمان در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص شرایط آب و هوایی کرمان اظهارداشت: طی روزهای آینده جو پایدار بر استان کرمان حاکم خواهد بود.

وی افزود: در غرب و جنوب کرمان آسمان صاف و آفتابی است و در شمال استان کرمان شاهد رشد ابر خواهیم بود.

حبیبی ادامه داد: در شرق استان نیز فردا شاهد بروز طوفان شن و تند باد خواهیم بود.

وی پیش بینی کرد در روزهای آینده هوای استان کرمان گرم می شود و بهترین شرایط برای فعالیتهای کشاورزی خواهد بود.

