ریزگردها تولیدعسل درکهگیلویه و بویراحمد را کاهش داده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نعمتی بعدازظهر سه شنبه در نشست بررسی مشکلات زنبورداران استان افزود: با این حال عسل این استان از نظر کیفیت جزء بهترین عسل های کشور است.

وی بیان کرد: سالانه نزدیک به 600 تن عسل مرغوب در مناطق سردسیری و گرمسیری کهگیلویه وبویراحمد تولید می شود.

نعمتی اظهار داشت: این میزان عسل توسط یک هزار و 500 زنبوردار تولید می شود.

معاون جهاد کشاورزی استان افزود: همچنین حدود 220 تن آن نیز به خارج از استان ارسال می شود.

وی عنوان کرد: با این حال با توجه به وجود شرایط اقلیمی، مراتع و جنگل های فراوان و گیاهان دارویی مختلف در این استان، میزان عسل تولیدی کم است و استان در این زمینه رتبه 15 کشور را در اختیار دارد.

نعمتی بر ضرورت آموزش های بیشتر در زمینه تولید عسل و همچنین توجه به بسته بندی محصول تاکید کرد.

در این نشست همچنین برخی زنبورداران به بیان مشکلات تولید عسل در این استان پرداختند.

رئیس اتحادیه زنبورداران استان هم وجود دکل های مخابراتی در محل استقرار کندوهای عسل را یکی از دیگر مشکلات زنبورداران عنوان کرد و گفت: امواج رادیویی و مخابراتی این دکل ها باعث گم شدن راه زنبورها در مسیر بازگشت به کندو می شود.

کیهان ایمانی افزود: این مشکل موجب کاهش عملکرد کندوهای تولید عسل شده است.

وی خواستار حمایت و رفع مشکلات تولیدکنندگان عسل در این استان از سوی مسئولین شد.