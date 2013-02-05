ورزشکاران سرمایه های بی بدیل جامعه هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اصغر عربیان در جشنواره فرهنگی ورزشی فجر انقلاب اظهار داشت: جوان دارای شور و نشاط است و به دنبال نتیجه ای است که بتواند با عشق و علاقه و شور جوانی آنرا را به دست بیاورد و اسلامیت و آزادی خواهی نیز یکی از گزینه هایی است که جوانان به دنبال آن هستند.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: امروزه انقلاب و خیزشهایی که در برخی از کشورهای اسلامی شاهد آن هستیم برگرفته از انقلاب اسلامی ایران است و اگر چه دشمن در تلاش است که بین مردم و نظام فاصله بیاندازد ولی خیزش جوانان پر شور و نشاط ایرانی در امر صدور فرهنگ و ایستادن بر روی سکوی اقتدار تمامی تئوری های دشمن را خنثی کرده است.
این مسئول افزود: ما در سایه تلاش و خود باوری جوانان توانسته ایم بزرگترین دستاورد که استقلال ،آزادی، حکومت انقلابی است را به دست آوریم.
وی افزود: با همپوشانی مسائل در امر ورزش به کمک اداره کل ورزش و جوانان و شهرداری و استانداری و سایر دستگاههای خدمات رسان در شهر می توان در جهت رفع مشکلات موجود در امر ورزش استان به طور راهگشا عمل کرد و ما نیز به عنوان نماینده مردم در این هماهنگی دستگاهها را یاری خواهیم رساند.
حسن صائمی با تاکید بر فراهم آوردن زمینه های مساعد به منظور برخورداری از زندگی سالم برای شهروندان، گفت: خانه های سلامت با هدف تحقق این مهم افتتاح و بهره برداری شده اند.
وی در خصوص سرفصل های پیش بینی شده خانه های سلامت، افزود: محور راه اندازی خانه های سلامت، ترویج آموزش های شهروندی و پیشگیری از آسیبهای اجتماعی است و معاونت فرهنگی و اجتماعی به همراه سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری کرج نیز به منظور تامین این هدف، در این ایام اقدام به راه اندازی خانه های سلامت در سطح شهر کرده است.
این مسئول، آموزش پزشکی، روانشناسی کودک، آسیب های اجتماعی و خانواده را از جمله مباحث آموزشی خانه های سلامت ذکر و عنوان کرد: خدمات پزشکی در قالب پایش سلامت در زمینه کنترل فشار و قند خون، پایش رشد کودک، بینایی سنجی، مشاوره در امور تغذیه و زنان، پیشگیری از اعتیاد، بهداشت بانوان، بهداشت محیط، طب سنتی و روانشناسی به طور رایگان از طریق خانه های سلامت به شهروندان ارائه می شود.
داوود و حیدی با تاکید بر ضرورت تحقق طرح های ساماندهی و توسعه فضاهای فرهنگی شهر، عنوان کرد: این فضاها جزو ضرورت ها و اولویت های مهم شهر محسوب می شوند و به نوعی نیز می توان گفت، فضاهای فرهنگی لازمه رشد و ترقی عرصه فرهنگ است.
