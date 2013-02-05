ورزشکاران سرمایه های بی بدیل جامعه هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اصغر عربیان در جشنواره فرهنگی ورزشی فجر انقلاب اظهار داشت: جوان دارای شور و نشاط است و به دنبال نتیجه ای است که بتواند با عشق و علاقه و شور جوانی آنرا را به دست بیاورد و اسلامیت و آزادی خواهی نیز یکی از گزینه هایی است که جوانان به دنبال آن هستند.



وی در ادامه خاطرنشان کرد: امروزه انقلاب و خیزشهایی که در برخی از کشورهای اسلامی شاهد آن هستیم برگرفته از انقلاب اسلامی ایران است و اگر چه دشمن در تلاش است که بین مردم و نظام فاصله بیاندازد ولی خیزش جوانان پر شور و نشاط ایرانی در امر صدور فرهنگ و ایستادن بر روی سکوی اقتدار تمامی تئوری های دشمن را خنثی کرده است.



این مسئول افزود: ما در سایه تلاش و خود باوری جوانان توانسته ایم بزرگترین دستاورد که استقلال ،آزادی، حکومت انقلابی است را به دست آوریم.

ضرورت دوری از مدیریت جزیره ای در بحث ورزش استان البرز

نماینده مردم کرج، اشتهارد و آسارا در خانه ملت، دوری از ‌فعالیت‌ها و مدیریت جزیره‌ای و تعامل بیشتر دستگاه‌های خدمات‌ رسان و تصمیم‌گیر را یکی از راهکارهای شتاب گرفتن روند توسعه استان البرز دانست.

عزیز اکبریان دوری از ‌فعالیت‌ها و مدیریت جزیره‌ای و تعامل بیشتر دستگاه‌های خدمات رسان و تصمیم‌گیر را یکی از راهکارهای شتاب گرفتن روند توسعه استان البرز بالاخص در امر ورزش استان دانست و گفت: تحقق رسیدن به این مهم نیازمند دوری گزیدن از مدیریت جزیره‌ای است که در این خصوص می طلبد سایر دستگاههای استان در بحث ورزش به یکدیگر کمک کرده تا در این راه مشکلی پیش نیاید.



وی افزود: با همپوشانی مسائل در امر ورزش به کمک اداره کل ورزش و جوانان و شهرداری و استانداری و سایر دستگاههای خدمات رسان در شهر می توان در جهت رفع مشکلات موجود در امر ورزش استان به طور راهگشا عمل کرد و ما نیز به عنوان نماینده مردم در این هماهنگی دستگاهها را یاری خواهیم رساند.



افتتاح سه خانه سلامت در ایام دهه فجر

مسئول خانه های سلامت و کارشناس امور اجتماعی معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری کرج از افتتاح سه خانه سلامت در ایام ا... دهه فجر در کرج خبر داد.



حسن صائمی با تاکید بر فراهم آوردن زمینه های مساعد به منظور برخورداری از زندگی سالم برای شهروندان، گفت: خانه های سلامت با هدف تحقق این مهم افتتاح و بهره برداری شده اند.



وی در خصوص سرفصل های پیش بینی شده خانه های سلامت، افزود: محور راه اندازی خانه های سلامت، ترویج آموزش های شهروندی و پیشگیری از آسیبهای اجتماعی است و معاونت فرهنگی و اجتماعی به همراه سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری کرج نیز به منظور تامین این هدف، در این ایام اقدام به راه اندازی خانه های سلامت در سطح شهر کرده است.



این مسئول، آموزش پزشکی، روانشناسی کودک، آسیب های اجتماعی و خانواده را از جمله مباحث آموزشی خانه های سلامت ذکر و عنوان کرد: خدمات پزشکی در قالب پایش سلامت در زمینه کنترل فشار و قند خون، پایش رشد کودک، بینایی سنجی، مشاوره در امور تغذیه و زنان، پیشگیری از اعتیاد، بهداشت بانوان، بهداشت محیط، طب سنتی و روانشناسی به طور رایگان از طریق خانه های سلامت به شهروندان ارائه می شود.



ضرورت تدوین و اجرای طرح ساماندهی و توسعه فضاهای فرهنگی شهر کرج

رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر کرج بر ضرورت تدوین و اجرای طرح ساماندهی و توسعه فضاهای فرهنگی شهر تاکید کرد.



داوود و حیدی با تاکید بر ضرورت تحقق طرح های ساماندهی و توسعه فضاهای فرهنگی شهر، عنوان کرد: این فضاها جزو ضرورت ها و اولویت های مهم شهر محسوب می شوند و به نوعی نیز می توان گفت، فضاهای فرهنگی لازمه رشد و ترقی عرصه فرهنگ است.

وی با تاکید بر ضرورت ایجاد ساختارهای کارآمد و منطقی به منظور توسعه سرانه فرهنگی در سطح شهر اظهارداشت: مهمترین اقدام در این زمینه شناخت نارسائی ها و تلاش برای رفع آن می باشد.

این مسئول با بیان اینکه، طرح ساماندهی و توسعه فضاهای فرهنگی از اصول خاصی تبعیت می کند، عنوان کرد: تقویت محورهای توسعه فرهنگ امری بسیار مهم است که با انجام آن می توان، پایداری و کارآمدی اجرای طرح های فرهنگی را تضمین کرد.