دشمن از وجود دانشمندان خلاق در ایران واهمه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، عصر سه شنبه در مراسم جشن کارگری در سالن مجموعه ورزشی کارگران همدان افزود: جوانان و کار آفرینان مبتکر و خلاق کشور و مردان و زنان صبور ایران اسلامی راه عزت و افتخار را در پیش گرفته و در برابر مشکلات مختلف ایستادگی می کنند.

حجت الاسلام مصطفی پور محمدی اظهار کرد: انقلاب اسلامی پیروزی های مختلفی را در عرصه های گوناگون نصیب ما کرده و ملتی را که قبل از انقلاب برای کوچکترین کالا دستش به سوی بیگانگان دراز می شد را به خود کفایی رسانده است.

وی با اشاره به اینکه قبل از انقلاب اقتصاد ایران به دست بیگانگان اداره می شد، عنوان کرد: در آن زمان موسسات کشاورزی کشور به دست عده ای بیگانه اداره می شد و بیگانگان غربی نه تنها از ایران حقوق دریافت می کردند بلکه مبلغ اضافه ای را به عنوان حق توحش مبنی بر اینکه ایران کشوری عقب مانده و وحشی است نیز دریافت می کردند.

وی در ادامه به کاپیتولاسیون موجود در آن زمان اشاره کرد و گفت: بر اساس این قانون هر فرد آمریکایی اگر در ایران جنایتی ویا قتلی انجام می داد هیچ یک از دادگاه های ایران حق پیگیری موضوع را نداشتند.

بیش از 80 هزار واحد صنعتی در کشور فعال است

حجت الاسلام پور محمدی عنوان داشت: اما امروز ما سرافراز هستیم که در کشور بیش از 80 هزار واحد صنعتی و در استان همدان بیش از هزار و 300 واحد صنعتی فعال وجود دارد.

وی افزود: هم اکنون اغلب کالاها در ایران و توسط ملت ایران تولید شده و مردم توانستند در موضوعات مختلف علمی مانند فضا نوردی، صنایع غذایی و دارویی و الکتریکی و بیو تکنولوژی و نانو تکنولوژی به پیشرفت های زیادی دست یابند.

وی با بیان اینکه اکثر دانشمندان کشور از میانگین سنی 30 سال بر خوردارند، اظهار کرد: اینان نسلی هستند که نه انقلاب را و نه جنگ را دیدند، اما تمام سعی و تلاش خود را می کنند تا برای کشور افتخار کسب کنند.

حجت الاسلام پورمحمدی با بیان اینکه دشمنان از اینکه ایران اسلامی توسعه یابد و در تمام دنیا بالنده شود، می ترسند، گفت: بنابراین دشمنان مشکلاتی را بر سر راه ملت ایران قرار می دهند.

رئیس سازمان بازرسی کشور عنوان کرد: کارگران و کارفرمایان و ملت ایران با تلاش و پشتکار راه پر پیچ و خم را طی می کنند تا برای ایران عزت بیآفرینند.

وی افزود: همه مسئولین باید با برنامه ریزی دقیق و صحیح راه پیشرفت را هموار ساخته و نباید با برنامه ریزی ضعیف و اشتباهات مردم را دچار مشکل کرد و آنها را آزار داد.

مدیر کل اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی استان همدان نیز در این مراسم گفت: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی کارگران در عرصه های مختلف به ویژه در صنایع اقتصادی خود کفا شده اند.

مسعود اقلامی با اشاره به تحریم هایی که از ابتدای انقلاب تاکنون دشمنان علیه ایران انجام داده اند، افزود: با حضور و عنایت خداوند و رهبری و مردم ایران این حرکت ها اثری نداشته و کشور اسلامی ایران در زمینه های مختلفی صنعتی و اقتصادی پیشرفت کرده است.

وی اظهار کرد: پیشرفت های امروز در عرصه های صنعتی مرهون تلاش کارگران و کار فرمایان و صنعت گران است.

وی گفت: کارگران به عنوان قشر زحمت کش جامعه همواره در همه صحنه ها به ویژه انقلاب و دفاع مقدس حضور داشتند و امروز نیز در جبهه اقتصادی ایفای نقش می کنند.

35 کارگر نمونه در استان همدان معرفی شده اند

اقلامی عنوان داشت: هر ساله بر اساس قانون 95 کار، کارگران و کار گا های نمونه استانی و کشوری معرفی می شوند.

وی اظهار کرد: از سال 84 تا کنون 35 نفر کارگر نمونه در استان و 21 کارگاه نمونه که شامل 125 نفر در استان همدان بوده است، معرفی شده اند.

اقلامی اضافه کرد: امسال از 57 کار گر نمونه شامل کارگران کارگاه ها و شرکت های تولیدی و کار فرمایان تجلیل می شود.