برخورد کامیون بنز و هوو در قم دو کشته داشت

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ اردشیر جمشیدی راد در خصوص وقوع این تصادف ناگوار گفت: صبح امروز سه‌شنبه در کیلومتر 15 محور قدیم قم - کاشان یک فقره تصادف بین دو دستگاه خودروی کامیون کشنده هوو و ‌کامیون بنز و یک دستگاه سواری پژو رخ داد.



وی ادامه داد: در اثر این تصادف متاسفانه هر دو راننده خودروی کامیون کشنده هوو و کامیون بنز بعلت شدت جراحات وارده در دم فوت و نیز به سواری پژو که به دنبال کامیون بنز در حال حرکت بود خسارت وارد شد.



رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان قم در تشریح حادثه تصادف افزود: راننده کامیون بنز از سمت قم به طرف کاشان در حال حرکت بوده که با یک دستگاه کامیون کشنده هوو که از سمت کاشان به سمت استان قم در حال حرکت بود برخورد کرده که در اثر شدت برخورد ، کامیون بنز به سمت خودروی سواری پژو در حال حرکت منحرف گردیده است.



وی افزود: در تصادف مذکور خودروی سواری پژو دچار خسارت گردیده ولی هیچگونه تلفات جانی در پی نداشت.



جمشیدی راد در پایان علت اصلی وقوع این تصادف را بی مبالاتی و انحراف به چپ از سوی راننده کامیون بنز عنوان کرد.



تشدید برخورد با موتورسیکلت سواران متخلف



فرمانده انتظامی شهرستان قم با اشاره به طرح تشدید برخورد با موتورسیکلت سواران متخلف ،گفت : ساکنین و اهالی منطقه نیروگاه قم با تهیه و نصب پلاکارد بر سر درب کلانتری 19 قم از اقدامات پلیس در برخورد قاطع با راکبین متخلف موتورسیکلت تقدیر کردند .



سرهنگ علی محمد پاک بین اظهار داشت: در راستای ارتقاء احساس امنیت شهروندان و برخورد با راکبین موتورسوار متخلف در شهر قم ماموران انتظامی طرح‌های مختلفی را به اجرا گذاشتند.



وی هدف از اجرای این طرح ها را کاهش تلفات جانی و مالی راکبین موتور سوار به دلیل حرکات مخاطره آمیز و رعایت نکردن نکات ایمنی توسط برخی از موتورسواران دانست و گفت: دغدغه اصلی پلیس در درجه اول احساس امنیت و آرامش و کاهش تلفات انسانی است.



فرمانده انتظامی شهرستان قم تصریح کرد: ماموران انتظامی با استقرار در نقاط حادثه خیز شهر به برخی موتورسوارن تذکر شفاهی داده و تعدادی موتورسیکلت متخلف و فاقد مدارک لازم را که با حرکات مخاطره آمیز موجبات سلب آسایش شهروندان را ایجاد کرده بودند برخورد و وسیله نقلیه آنان را توقیف کردند.



وی به موتورسواران در خصوص رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی توصیه کرد و گفت: استفاده از کلاه ایمنی هم برای راکب و هم برای سرنشین موتور سیکلت ها لازم و ضروری است چرا که درصد بالایی از میزان مرگ و میر و آسیب های جدی به ناحیه سر موتورسواران بخاطر نداشتن کلاه ایمنی است.



پاک بین در پایان با بیان اینکه طرح برخورد با موتورسوران متخلف همچنان در دستور کار ماموران انتظامی قم است، تاکید کرد: مرکز فوریت های پلیسی 110 بطور شبانه روزی آماده پاسخگویی به نیازهای هموطنان بوده و شهروندان می توانند با سامانه 197 انتقادات و پیشنهاد های خود را در تامین نظم و امنیت بهتر و آسایش بیشتر جامعه به پلیس اطلاع دهند.

