واقعه 24 مهر مسجد جامع کرمان ثبت ملی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین شمس الدینی با بیان این مطلب اظهار داشت: در هشتمین شورای سیاستگذاری ثبت آثار تاریخی و مکان رخدادهای انقلاب اسلامی نخستین پرونده مکان- رخدادهای انقلاب اسلامی پس از بررسی، به ثبت ملی رسید.

وی افزود: در این همایش "واقعه ۲۴ مهر سال ۱۳۵۷ در مسجد کرمان" به عنوان اولین پرونده مکان - رخدادهای انقلاب اسلامی ثبت ملی شد.

شمس الدینی اظهار داشت: همچنین دراین همایش سه پرونده دیگر شامل" تحصن مردم در مسجد ملک"،" تحصن فرهنگیان در آموزش و پرورش" و" تحصن دانشگاهیان در دانشسرای عالی فنی" با نظر کارشناسان، به پرونده " واقعه ۲۴ مهر مسجد کرمان" الحاق و ثبت ملی شد.

وی با اشاره به اینکه این مسجد در دوره آل مظفر بنا شده است، بیان داشت: مسجد جامع کرمان در طول تاریخ حوادث بسیاری را به یاد دارد که حادثه آتش سوزی 24 مهر 1357 از آن جمله است.