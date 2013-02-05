  1. عناوین کل
۱۷ بهمن ۱۳۹۱، ۱۹:۵۲

شمس الدینی:

واقعه 24 مهر مسجد جامع کرمان ثبت ملی شد

واقعه 24 مهر مسجد جامع کرمان ثبت ملی شد

کرمان - خبرگزاری مهر: مدیر کل میراث فرهنگی کرمان از ثبت ملی واقعه 24 مهر مسجد جامع کرمان به عنوان اولین پرونده مکان رخداد انقلاب اسلامی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین شمس الدینی با بیان این مطلب اظهار داشت: در هشتمین شورای سیاستگذاری ثبت آثار تاریخی و مکان رخدادهای انقلاب اسلامی نخستین پرونده مکان- رخدادهای انقلاب اسلامی پس از بررسی، به ثبت ملی رسید.

وی افزود: در این همایش "واقعه ۲۴ مهر سال ۱۳۵۷ در مسجد کرمان" به عنوان اولین پرونده مکان - رخدادهای انقلاب اسلامی ثبت ملی شد.

شمس الدینی اظهار داشت: همچنین دراین همایش سه پرونده دیگر شامل" تحصن مردم در مسجد ملک"،" تحصن فرهنگیان در آموزش و پرورش" و" تحصن دانشگاهیان در دانشسرای عالی فنی" با نظر کارشناسان، به پرونده " واقعه ۲۴ مهر مسجد کرمان" الحاق و ثبت ملی شد.

وی با اشاره به اینکه این مسجد در دوره آل مظفر بنا شده است، بیان داشت: مسجد جامع کرمان در طول تاریخ حوادث بسیاری را به یاد دارد که حادثه آتش سوزی 24 مهر 1357 از آن جمله است.

کد مطلب 1809815

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    فیلم‌های پربازدید