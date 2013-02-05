به گزارش خبرنگار مهر، محسن قرایی کارگردان فیلم "خسته نباشید" با بیان این مطلب در نشست رسانه‌ای که با حضور عوامل این فیلم برگزار شد، درباره کم و کیف ساخت این فیلم گفت: "خسته نباشید" فیلم بی ادعایی است که با اراده جمعی عده‌ای از جوانان فعال در عرصه سینما ساخته و پرداخته شد. تمام تلاش گروه این بود که این فیلم را با پیام صلح و محبت ارائه کنند.

وی در ادامه افزود: تیم تولید این فیلم با بودجه بسیار محدود کار را با شیرینی آغاز کردند اما یک اتفاق کام همه ما را در ساخت این فیلم تلخ کرد. افشین هاشمی یکی از کارگردان‌های فیلم بود که در نهایت عشق کار کرد و در تمام مراحل کار در کنار ما بود و گروه را تنها نگذاشت.

عنوان کارگردان را به تیتراژ برگردانید

قرایی در ادامه با اشاره به دلیل خروج هاشمی از این پروژه گفت: در میانه راه تولید اعلام شد که افشین هاشمی به دلیل نداشتن نمونه کار باید از پروزه کنار برود چون پروانه ساخت به نام او صادر نشده بود. اما هاشمی حضور پرثمری در کار داشت و در هیچ مرحله‌ای ما را تنها نگذاشت به همین دلیل از مسئولان محترم خواهش می کنم که اسم هاشمی را به تیتراژ اضافه کنند و در راس مسئولان از جواد شمقدری رئیس سازمان سینمایی می خواهم که نام افشین هاشمی را به فیلم برگرداند.

این کارگردان در ادامه صحبت‌های خود با اشاره به چگونگی همکاری با میرکریمی گفت: پیشنهاد ساخت فیلم "خسته نباشید" توسط رضا میرکریمی در اردیبهشت 91 به من و هاشمی داده شد. وی در یک جلسه طرح و ایده این کار را برای ما تعریف کرد. بنابراین حضور میرکریمی شانس بزرگی برای ما بود. کیفیت همیشه برایش مهمترین چیز بود و برخلاف معمول اینبار تهیه کننده فقط به سریعتر جمع شدن فیلم نمی اندیشید.

وی در ادامه افزود: این فیلم از محصولات حوزه هنری است که با بودجه محدود 300 میلیونی ساخته شد.در پیش تولید هم به قطعیت رسیدیم و بعد وارد مرحله تولید شدیم.

برای من یک رویا بود در فیلم میرکریمی بازی کنم

قرایی در پاسخ به این سئوال که فیلمنامه این فیلم شبیه نگاه میرکریمی به سینما است، گفت: طرح و فیلمنامه تعیین‌کننده ساختار فیلم در کارگردانی اثر است، بنابراین در پاسخ به این نکته که گفته می شود ردپای سینمای میرکریمی در "خسته نباشید" دیده می‌شود باید بگویم به هیچ عنوان ناراحت نیستم چراکه این فیلم را تنها به این شکل می شد کارگردانی کرد.

در ادامه این نشست، فرزاد باقری بازیگر کاراکتر حسن با اشاره به چگونگی پیوستن به این پروژه سینمایی گفت: من در کرمان تئاتر کار می کنم که برای تست بازی نزد هاشمی آمدم و تست دادم و قبول شدم و از اینکه با این تیم جوان و حرفه ای کار کردم بسیار لذت بردم . ضمن اینکه برای من یک رویا بود در فیلم میرکریمی بازی کنم.

حسام محمودی یکی دیگر از بازیگران "خسته نباشید" در ادامه افزود: قرار بود در یک کار دیگر غیر از این فیلم با هاشمی همکاری کنم که آن پروژه به ثمر نرسید اما بعد برای بازی در این فیلم دعوت شدم.

انتخاب بازیگران سخت ترین مرحله کار بود

در ادامه این نشت قرایی درباره انتخاب بازیگران گفت: انتخاب بازیگران فیلم "خسته نباشید" سخت ترین مرحله کار بود چراکه یک بازیگر باید از ابتدا تا انتها به زبان انگلیسی حرف می زد. یک بازیگر دیگری هم داشتیم که باید به لهجه کرمانی صحبت می کرد و کاراکتر ماریا با بازی غوغا بیات که سخت ترین و پیچیده ترین کاراکتر بود در نیمه نخست باید کامل انگلیسی حرف می زد و از نیمه دوم به بعد با زبان فارسی و این برداشت ها کار ما را سخت می کرد و انصافا دشوار بود.

وی درادامه افزود: البته برای انتخاب بازیگر نقش رومن که کامل انگلیسی حرف می زد، بهتر بود که از بازیگر خارجی استفاده می کردیم اما به دلایل مختلف نشد تا اینکه به جلال فاطمی رسیدم و در حال حاضر می گویم که به هیچ عنوان از این انتخاب ناراحت نیستم.

در ادامه این نشست جلال فاطمی درباره چگونگی پیوستن به این پروژه سینمایی گفت: من از دوران دبیرستان در سال 54 به آمریکا رفتم. بیست سال در آنجا زندگی کردم تا اینکه برای ساخت یک فیلم مستند به ایران آمدم و بعد فیلمنامه ای نوشتم و به حوزه هنری سپردم که آنها پسندیدند. از همین رو به ایران آمدم تا فیلم را بسازم البته هیچ فیلمی ساخته نشد. اما تله فیلم هایی ساختم که هنگام مونتاژ یکی از این تله فیلم ها با من صحبت شد و من هم پذیرفتم.

روح موسیقی ایرانی در "خسته نباشید" حضور داشت

وی در ادامه متذکر شد: بازی در این فیلم انصافا تجربه سختی بود اما با وجود انرژی جوان و همچنین فیلمنامه محکمی که پشت کار بود از عهده بازی نقش رومن برآمدم.

در ادامه این نشست، سپیده عبدالوهاب تدوینگر این فیلم نیز متذکر شد: من از ابتدای مراحل اولیه نگارش فیلمنامه وارد کار شدم و "خسته نباشید" را بسیار دوست داشتم.

رضا مرتضوی آهنگساز این اثر سینمایی نیز با اشاره به موسیقی این فیلم گفت: سعی کردم برای هریک از کاراکترها شخصیت‌پردازی موسیقایی نیز انجام دهم. از همین رو برای کاراکتر "ماریا" ویولن برای "رومن" هورن استفاده کردم اما در تمام مراحل رنگ‌آمیزی موسیقی همراه پلان به پلان فیلم بود و روح موسیقی ایرانی در "خسته نباشید" حضور داشت.

فصل قنات سخت‌ترین مرحله نورپردازی بود

اشکان اشکانی فیلمبردار این فیلم سینمایی درباره نورپردازی این فیلم گفت: سعی کردم از نور طبیعی استفاده کنم اما هنگام فصل قنات از نورپردازی استفاده کردم که انصافا درآمدن نور و رنگ این صحنه سخت بود.

محسن قرایی در پایان این نشست در پاسخ به این پرسش که این فیلم بازیگر چهره ندارد و آیا در گیشه موفق خواهد بود؟ گفت: با این نوع نگاه مخالف هستم؛ چراکه در چند سال اخیر شاهد بودیم برخی از فیلم‌ها که فروش خوبی داشتند و مورد استقبال عموم قرار گرفتند از بازیگر چهره استفاده نکردند اما آثار موفقی از آب درآمدند مثلا فیلم "طلا و مس" از این دسته از فیلم ها بود که با وجود نداشتن بازیگر چهره 600 میلیون فروش داشت. بنابراین با این نظر مخالفم چون ذائقه مخاطب تغییر کرده و فیلمنامه عامل تعیین‌کننده برای فروش فیلم در گیشه است.