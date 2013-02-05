تجدید میثاق مردم و مسئولان استان البرز با آرمانهای امام خمینی(ره)

به گزارش خبرگزاری مهر، صبح امروز سه شنبه هیئتی متشکل از استاندار البرز، حجت السلام کازرونی امام جمعه کرج، سردار حسینی مطلق فرمانده سپاه استان، فرمانداران کرج و طالقان و تمامی روسا و مدیران ادارات، سازمانها و نهادهای البرز به همراه مدیران روابط عمومی و امور بانوان تمامی دستگاه و ادارات و جمع زیادی از مردم، خانواده معظم شهدا، ایثارگران و جانبازان انقلاب برای تجدید پیمان با امام راحل(ره) به صورت گروهی به سمت حرم آن امام راحل عزیمت کردند و با حضور در حرم مطهر بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی با آرمانهای امام و انقلاب تجدید بیعت کردند.
مسئولان استان البرز با اهدای تاج گل و نثار فاتحه به روح پرفتوح رهبر کبیر انقلاب اسلامی با آرمان های رهبر فقید جمهوری اسلامی ایران تجدید بیعت کردند.
کرج - خبرگزاری مهر: صبح امروز درششمین روز از سی و چهارمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی مردم و مسئولان استان البرز با حضور در مرقد مطهر بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، با آرمانهای حضرت امام(ره) تجدید بیعت کردند.
به گزارش خبرگزاری مهر، صبح امروز سه شنبه هیئتی متشکل از استاندار البرز، حجت السلام کازرونی امام جمعه کرج، سردار حسینی مطلق فرمانده سپاه استان، فرمانداران کرج و طالقان و تمامی روسا و مدیران ادارات، سازمانها و نهادهای البرز به همراه مدیران روابط عمومی و امور بانوان تمامی دستگاه و ادارات و جمع زیادی از مردم، خانواده معظم شهدا، ایثارگران و جانبازان انقلاب برای تجدید پیمان با امام راحل(ره) به صورت گروهی به سمت حرم آن امام راحل عزیمت کردند و با حضور در حرم مطهر بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی با آرمانهای امام و انقلاب تجدید بیعت کردند.
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