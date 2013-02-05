به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام موسی کمالی عصر امروز در آیین افتتاح هفتمین جشنواره بینالمللی شعر فجر در جزیره خارک با خیرمقدم به وزیر ارشاد و استاندار بوشهر اظهار داشت: استاندار بوشهر پیشنهاد برگزاری این جشنواره را مطرح کرد که از طرف مردم این جزیره مقاوم از ایشان تقدیر میکنیم.
وی با اشاره به افتخارات جزیره خارک افزود: جزیره خارک نقش موثری در پیروزی انقلاب اسلامی داشته و نقش این جزیره بینظیر بوده است.
امام جمعه خارک خاطرنشان کرد: با حضور آیتالله مکارم شیرازی و آیتالله یزدی در جزیره خارک، در قبل از انقلاب اهداف انقلاب برای مردم تبیین شد و مردم این جزیره در مبارزات نقش اساسی داشتهاند.
کمالی تصریح کرد: در روزهای نزدیک به پیروزی انقلاب اسلامی، همین کارکنان صنعت نفت در جزیره خارک بودند که شیرهای نفت را بستند و نفت را به اسراییل و آمریکا ندادند و آن موقع بود که رژیم پهلوی ناامید شد.
وی با بیان اینکه پیروزی انقلاب اسلامی با بستن شیرهای نفت خارک رقم خورد گفت: این مطالب جایی مطرح نشده ولی نقش این جزیره در پیروزی انقلاب بینظیر بوده است.
امام جمعه خارک یادآور شد: در هشت سال دفاع مقدس حتی یک روز هم صادرات نفت خارک قطع نشد و این افتخار بزرگی است.
کمالی با بیان اینکه خارک مشهد شهیدان است اذعان داشت: خارک شهدای ارزشمندی تقدیم نظام کرده است.
وی افزود: امروز با زبان شعر میتوانیم انقلاب را از جزیره خارک صادر کنیم.
