۱۷ بهمن ۱۳۹۱، ۲۰:۰۴

حجت‌الاسلام کمالی:

پیروزی انقلاب اسلامی با بستن شیرهای نفت خارک رقم خورد

بوشهر - خبرگزاری مهر: امام جمعه خارک گفت: پیروزی انقلاب اسلامی با بستن شیرهای نفت خارک رقم خورد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام موسی کمالی عصر امروز در آیین افتتاح هفتمین جشنواره بین‌المللی شعر فجر در جزیره خارک با خیرمقدم به وزیر ارشاد و استاندار بوشهر اظهار داشت: استاندار بوشهر پیشنهاد برگزاری این جشنواره را مطرح کرد که از طرف مردم این جزیره مقاوم از ایشان تقدیر می‌کنیم.

وی با اشاره به افتخارات جزیره خارک افزود: جزیره خارک نقش موثری در پیروزی انقلاب اسلامی داشته و نقش این جزیره بی‌نظیر بوده است.

امام جمعه خارک خاطرنشان کرد: با حضور آیت‌الله مکارم شیرازی و آیت‌الله یزدی در جزیره خارک، در قبل از انقلاب اهداف انقلاب برای مردم تبیین شد و مردم این جزیره در مبارزات نقش اساسی داشته‌اند.

کمالی تصریح کرد: در روزهای نزدیک به پیروزی انقلاب اسلامی، همین کارکنان صنعت نفت در جزیره خارک بودند که شیرهای نفت را بستند و نفت را به اسراییل و آمریکا ندادند و آن موقع بود که رژیم پهلوی ناامید شد.

وی با بیان اینکه پیروزی انقلاب اسلامی با بستن شیرهای نفت خارک رقم خورد گفت: این مطالب جایی مطرح نشده ولی نقش این جزیره در پیروزی انقلاب بی‌نظیر بوده است.

امام جمعه خارک یادآور شد: در هشت سال دفاع مقدس حتی یک روز هم صادرات نفت خارک قطع نشد و این افتخار بزرگی است.

کمالی با بیان اینکه خارک مشهد شهیدان است اذعان داشت: خارک شهدای ارزشمندی تقدیم نظام کرده است.

وی افزود: امروز با زبان شعر می‌توانیم انقلاب را از جزیره خارک صادر کنیم.

