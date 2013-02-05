تهدید احمدی نژاد به ترک کنفرانس مطبوعاتی/اعتراض به لحن سخنان عضو الازهر

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به مصر، دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران پس از دیدار با شیخ الازهر در کنفرانس مطبوعاتی که یکی از اعضای هیئت علمای ارشد مصر هم حضور داشت، خواستار گسترش روابط میان دو کشور بزرگ ایران و مصر شد.



پس از سخنان دکتر احمدی نژاد، حسن الشافعی از اعضای هیئت علمای ارشد و مدیر دفتر شیخ الازهر، سخنان جنجالی را بیان کرد که بارها مورد اعتراض رئیس جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت.



دکتر احمدی نژاد چندین بار به شیخ الشافعی تذکر داد که بر خلاف توافقات به دست آمده در دیدار با شیخ الازهر و بر خلاف وحدت امت اسلام سخن نگوید، احمدی نژاد تهدید کرد که اگر شیخ الشافعی به سخنان خود با چنین لحنی(تنش آمیز و تفرقه افکنانه) ادامه دهد، نشست مطبوعاتی را ترک می کند.



احمدی نژاد چندین بار به زبان عربی به این عضو الازهر گفت الوحده، الاخوه، یعنی باید بر وحدت و برادری میان مسلمانان تاکید کنیم.



با این حال در پایان این کنفرانس، احمدی نژاد و شیخ الشافعی همدیگر را در آغوش گرفتند.