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۱۸ بهمن ۱۳۹۱، ۸:۵۹

به برکت سفر رهبری/

14 میلیارد ریال اعتبار به مددجویان بهزیستی خراسان شمالی اختصاص یافت

14 میلیارد ریال اعتبار به مددجویان بهزیستی خراسان شمالی اختصاص یافت

بجنورد - خبرگزاری مهر: مدیرکل بهزیستی خراسان شمالی گفت: به برکت سفر مقام معظم رهبری به این استان در سال جاری بیش از 14 میلیارد ریال اعتبار به مددجویان بهزیستی خراسان شمالی اختصاص یافت.

رضا الله وردی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: به برکت سفر مقام معظم رهبری به خراسان شمالی در سال جاری اعتباری بالغ بر 14 میلیارد و 300 میلیون ریال به مددجویان بهزیستی این استان اختصاص یافت.

وی اظهار داشت: در این راستا تا پایان سال جاری 250 سری جهیزیه نوعروسان مددجو با اعتبار دو میلیارد و 500 میلیون ریال اعطا خواهد شد.

الله وردی بیان کرد: علاوه بر این از محل اعتبارات سفر رهبری در سال 1391 اعتباری معادل یک میلیارد و 500 میلیون ریال جهت تامین لوازم ضروری مددجویان اختصاص یافته است.

وی اظهار داشت: همچنین در سال جاری به برکت سفر رهبری اعتباری بالغ بر چهار میلیارد و 500 میلیون ریال جهت تعمیر مسکن و یک میلیارد و 800 میلیون ریال نیز جهت گازکشی منازل به مددجویان بهزیستی استان تخصیص یافته است.

این مسئول افزود: امسال چهار میلیارد ریال اعتبار دیگر نیز جهت کمک های موردی ضروری به مددجویان بهزیستی استان تعلق گرفته است.

مدیرکل بهزیستی استان خراسان شمالی تصریح کرد: از محل اعتبارات سفر پرخیر و برکت رهبری به استان، اعتبارات مناسب دیگری نیز در حوزه بهزیستی اختصاص یافته که در سال آینده و با ابلاغ اعتبارهای جدید تخصیص می یابد.

 

کد مطلب 1809830

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