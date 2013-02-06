14 میلیارد ریال اعتبار به مددجویان بهزیستی خراسان شمالی اختصاص یافت

رضا الله وردی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: به برکت سفر مقام معظم رهبری به خراسان شمالی در سال جاری اعتباری بالغ بر 14 میلیارد و 300 میلیون ریال به مددجویان بهزیستی این استان اختصاص یافت.

وی اظهار داشت: در این راستا تا پایان سال جاری 250 سری جهیزیه نوعروسان مددجو با اعتبار دو میلیارد و 500 میلیون ریال اعطا خواهد شد.

الله وردی بیان کرد: علاوه بر این از محل اعتبارات سفر رهبری در سال 1391 اعتباری معادل یک میلیارد و 500 میلیون ریال جهت تامین لوازم ضروری مددجویان اختصاص یافته است.

وی اظهار داشت: همچنین در سال جاری به برکت سفر رهبری اعتباری بالغ بر چهار میلیارد و 500 میلیون ریال جهت تعمیر مسکن و یک میلیارد و 800 میلیون ریال نیز جهت گازکشی منازل به مددجویان بهزیستی استان تخصیص یافته است.

این مسئول افزود: امسال چهار میلیارد ریال اعتبار دیگر نیز جهت کمک های موردی ضروری به مددجویان بهزیستی استان تعلق گرفته است.

مدیرکل بهزیستی استان خراسان شمالی تصریح کرد: از محل اعتبارات سفر پرخیر و برکت رهبری به استان، اعتبارات مناسب دیگری نیز در حوزه بهزیستی اختصاص یافته که در سال آینده و با ابلاغ اعتبارهای جدید تخصیص می یابد.



