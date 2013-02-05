به گزارش خبرنگار مهر، عبدالکریم جمیری عصر امروز در آیین افتتاحیه هفتمین جشنواره بین‌المللی شعر فجر اظهار داشت: دهه فجر نمادی از حکومت سراسر عدالت امام عصر(عج) است که همه مستضعفان امیدوار هستند روزی جهان را فرا بگیرد و با ظهورش حکومت الهی تحقق یابد.

وی با بیان اینکه این ایام تجلی انوار الهی برای تعالی انسان و هدایت انسان است افزود: 2 رکن رکین حاکمیت دینی یعنی ولایت الهی و امت ولایت‌مدار در این ایام توانسته‌اند آنچه را که بایسته و شایسته بود به جهانیان نشان دهند.

نماینده یوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: امام امت، هویت‌بخش امت اسلامی و احیاگر اسلام ناب به کمک این امت شهیدپرور توانست عزت و افتخار را برای این مردم بزرگ و سرزمین اسلامی و تاریخ به نمایش بگذارد.

جمیری تصریح کرد: امروز افتخار می‌کنیم زیر سایه ولایت الهی با مردمی شهید پرور و ایثارگر به عنوان ملتی مستقل روی کره خاکی بتوانیم با قامتی بلند در برابر استکبار بایستیم و استکبار را به زانو دربیاوریم.

وی بر لزوم ولایت‌مداری و ولایت‌پذیری مسئولان تاکید کرد و گفت: امروز نقش مدیران و مسئولان در بخش‌های مختلف برای کارآمدی نظام بسیار مهم است و مسئولان باید تبعیت محض از ولایت و رهبری داشته باشند.

نماینده بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس بیان کرد: همواره اعتقاد داشته و دارم که امام خمینی(ره) و خلف صالح او، رهبری بی‌نظیری داشته‌اند و دوست و دشمن معتقدند که به وظیفه خود به خوبی عمل کرده‌اند.

جمیری با بیان اینکه شاعران و هنرمندان نقشی مهم در ماندگاری انقلاب داشته‌اند افزود: هنرمندان و به ویژه شعرا نقش مهمی در انتقال مفاهیم ارزشی به مردم دارند و امیدوار هستیم شعرای ارزشی و تاثیرگذار بتوانند در ترویج فرهنگ اسلام و نظام اسلامی در قالب شعر وظیفه خود را به خوبی انجام دهند.