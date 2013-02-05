نمایش "گرگ" از پارس آباد رتبه برتر جشنواره سراسری قرآنی شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این جشنواره که در تالار فخرالدین اسعد گرگانی و سالن شهید بهشتی کردکوی برگزار شد، نمایش معنوی و دینی "گرگ" توانست در یه بخش بازیگر اول مرد، زن و بخش موسیقی رتبه برتر را کسب کند.

نمایش گرگ نوشته محمود مهدوی و به کارگردانی غریب منوچهری و کار گروه نمایش "مغان هنر" با مضمون داستانی برگرفته از سوره حضرت یوسف (ع) در این جشنواره به نمایش در آمد.

این نمایش توسط علی محمدزاده رتبه برتر بازیگری مرد و توسط مریم ندایی رتبه برتر بازیگری زن و توسط یاشار هاشمی ویاشار منوچهری رتبه برتر موسیقی را از آن خود کرد.

نخستین جشنواره ملی تئاتر قرآنی آیات با حضور 10 گروه نمایشی از استانهای مازندران، همدان، اردبیل، کرمانشاه، یزد، گیلان و گلستان در تالار فخرالدین اسعد گرگانی و کردکوی برگزار شد.

