برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت جهت ارتقاء سطح کیفی اطلاعات در گرمسار

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر مهدی جورابلو ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل دانشگاه آزاد گرمسار با اشاره به برگزاری به کارگاه های آشنایی با نرم افزار تجزیه و تحلیل آماری (SPSS )، اظهار داشت: این کارگاه آموزشی به مدت 20 ساعت برگزار می شود.

و همچنین با اشاره به برگزاری کارگاه آشنایی با سیستم های آبیاری تحت فشار در گرمسار، تصریح کرد: این کارگاه نیز به مدت 100 ساعت و با همکاری سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان برگزار می شود.

مدیر دفتر ارتباط با صنعت و جامعه دانشگاه آزاد گرمسار ضمن تاکید بر اینکه برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت جهت ارتقاء سطح کیفی اطلاعات فارغ التحصیلان، دانشجویان، کارکنان و اساتید دانشگاه و سایر علاقه¬مندان انجام می شود، تصریح کرد: این امر یکی از مهم ترین وظایف دفاتر ارتباط با صنعت و جامعه دانشگاه در خصوص برقراری ارتباط موثر و کارآمد بین دانشگاه و صنعت است.

جورابلو با بیان اینکه برگزاری کارگاه ها و دوره های آموزشی و پژوهشی با همکاری صنایع و سازمانها در سطح کشور یکی از دستاوردهای مستقیم همکاری مراکز دانشگاهی و پژوهشی با صنایع است، اظهار داشت: دفتر ارتباط با صنعت و جامعه دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار نیز در راستای تحقق اهداف عالیه دانشگاه که همان ارتقاء سطح دانش و مهارت افراد جامعه و تربیت نیروی متخصص بخش صنعت است در نظر دارد، دوره های تخصصی و عمومی را با همکاری سایر ارگان ها و سازمان ها و شرکت ها برگزار کند.

وی تصریح کرد: برنامه ریزی و هماهنگی جهت انجام بازدیدهای علمی و تحقیقاتی دوره ای از مراکز فنی و صنعتی کشور، دعوت از مسئولان و متخصصان صنایع جهت بازدید و آشنایی با دانشگاه و شرکت در گروه های تخصصی در راستای توسعه و تعمیق بیشتر روابط و بررسی امکانات موجود در صنایع و دانشگاه انجام می شود.

وی در خاتمه شناسایی و ارزیابی دقیق واحدها و مراکز صنعتی و تماس مستمر با آنها جهت تخصیص سهمیه و امکانات موجود برای اعزام کارآموزان و ارائه گزارش آن به معاونت پژوهشی و برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت جهت ارتقاء سطح کیفی اطلاعات فارغ التحصیلان، دانشجویان، کارکنان و استادان دانشگاه و سایر علاقه¬مندان ذکر کرد.