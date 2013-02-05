اکبریان قاضی دیدار تراکتورسازی با ملوان

به گزارش خبرنگار مهر، کمیته داوران فدراسیون فوتبال اسامی داوران قضاوت کننده در هفته بیست و پنجم لیگ برتر باشگاه های کشور را اعلام کرد که بر این اساس محمدرضا اکبریان دیدار تیم های تراکتورسازی تبریز و ملوان بندر انزلی را قضاوت خواهد کرد.

در این دیدار اکبریان را محسن فریمانی و مهدی الوندی به عنوان کمک داور در امر قضاوت یاری خواهند کرد. جمشید دانش مهر داور چهارم این بازی خواهد بود و یداله سلیمانی بر کار قضاوت تیم داوری نظارت خواهد داشت.

دیدار تیم های تراکتورسازی تبریز و ملوان بندرانزلی از چارچوب بازی های هفته بیست و پنجم لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور از ساعت 15:30 جمعه 20 بهمن در ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز برگزار خواهد شد.