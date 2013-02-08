محمد تقی رهبر در گفتگو با خبرگزاری مهر، با عنوان اینکه برخی رفتارها آبروی اسلام و نظام را می برد، اذعان داشت: جرم این رفتارها از جرم فردی که در خیابان چاقو کشیده و آدم کشته و بعد هم به چوبه اعدام سپرده شده است، خیلی سنگین‌تر است.

این نماینده سابق مجلس با تاکید بر اینکه برای مبارزه با بداخلاقی‌های سیاسی باید تعهد دینی و انقلابی باشد، گفت: کسانی که ادعای ولایی بودن، دینی بودن و اسلامی بودن دارند باید ازاین گونه بد اخلاقی ها پرهیز کنند.

وی با بیان اینکه ما باید اخلاق سیاسی را از بزرگانمان مانند امیر المومنین(ع)، از امام و رهبری بیاموزیم، اظهار داشت: رفتار سیاسی فرهنگ دارد، قاعده و قانون دارد، ما در برابر خون شهدا و این ملت بزرگ فدارکار که هزاران مشکل دارند ولی دم بر نمی آورند مسئول هستیم.

رهبر با تاکید بر اینکه از مسئولان نباید از مردم جدا شوند، گفت: مردم این گرانی ها را می بینند ولی دم برنمی آورند. زیرا نمی خواهند به دشمن سوژه دهند.

وی با اشاره به اینکه بداخلاقی های سیاسی باعث می شود که ما بین خود و مردم دیوار بکشیم، افزود: مردم از این حرکت ها که باعث می شود انقلاب و اسلام قربانی شود، رنج می برند.

امام جمعه اصفهان با یادآوری این فرمایش حضرت علی که ابزار سیاست صبر است، بیان داشت: ما نباید هنگامی که به قدرت می رسیم خودمان را گم و فراموش کنیم.

رهبر با بیان اینکه نباید ما حریم های اخلاقی رابشکنیم، گفت: هر کس که می خواهد وارد عرصه سیاست شود باید شخص آرام و صبوری باشد، باید از حق دفاع کند ولی در بازی هوای نفس نیفتد.

وی با تاکید بر اینکه اولین نتیجه این بداخلاقی ها شاد شدن دشمن است اظهار داشت: شخص سیاستمدار در هر جایگاهی که هست باید شئونات اخلاقی را رعایت کند.

سازوکار نظارت بر تخلفات اخلاقی - سیاسی تبیین شود

رهبر با ضروری شمردن ایجاد سازو کاری در حکومت که بر عمکلردها نظارت کند، گفت: این سازو کار باعث می شود رفتار افراد کنترل شود تا پس از اینکه مراحل را پشت سر گذاشتند، خود را گم نکنند.

وی افزود: این سازو کار می تواند متشکل از دبیر شورای نگهبان و اعضایی از قوه قضاییه باشد و اگر کسی تخلف سیاسی و اخلاقی کرد از او بازخواست و سوال کند.

رهبر با بیان اینکه مبارزه با فساد راهکار حقوقی دارد، گفت: در قانون ما نیز مصرح شده است تا مجرمیت کسی محرز نشده است، حق ندارید آن شخص را معرفی کنید.

وی افزود: بی پرواگویی و بردن حیثیت مسلمان به خصوص در جایی که عابروی یک حکومت و نظام اسلامی مطرح است، نه صلاح و بلکه مجاز نیست.

رهبر ادامه داد: اگر کسی بخواهد از رانت قدرتش استفاده کند و مطالب بی پایه ای را مطرح کند بالاخره یک جایی باید باشد که گریبانش را بگیرد.

رهبر افزود: بعضا این اتفاق ها در مواردی می افتد که طرف دنبال یک سوژه گشته که ربطی به موضوع هم نداردو یکباره به جاده خاکی می زند.

رهبر با بیان اینکه این رفتارها باعث رفتن ابروی اسلام و حاکمیت می شود، افزود: دستگاه قضایی باید در برابر این افراد به عنوان اخلالگر واکنش نشان دهد.

رهبر با بیان اینکه این رفتارها باعث می شود که در دنیا به ما بخندند و در افکار عمومی ایجاد تشنج شود، گفت: جرم این رفتارها از جرم یک فردی که در خیابان چاقو کشیده است و یک آدم را کشته و بعد هم به چوبه اعدام سپرده شده است، خیلی سنگین تر است.