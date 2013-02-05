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۱۷ بهمن ۱۳۹۱، ۲۰:۳۰

فلاویو لوپز غایب بزرگ تراکتورسازان در مصاف با ملوان

فلاویو لوپز غایب بزرگ تراکتورسازان در مصاف با ملوان

تبریز - خبرگزاری مهر: تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز در غیاب هافبک - مهاجم پرتغالی خود برابر تیم ملوان بندر انزلی قرار خواهد گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، فلاویو لوپز بازیکن پرتغالی تیم تراکتورسازی تبریز به دلیل محرومیت نمی تواند تیمش را در دیدار هفته بیست و پنجم لیگ برتر برابر تیم ملوان بندر انزلی همراهی کند.

لوپز در دیدار هفته قبل تراکتورسازی در خانه صبای قم از محسن قهرمانی داور آن بازی کارت زرد دریافت کرد تا سه اخطاره شده و از همراهی تیمش در دیدار با ملوان محروم شود.

البته تیم ملوان بندر انزلی نیز در دیدار این هفته با تراکتورسازی تبریز مدافع چپ خود را در اختیار نخواهد داشت. جواد شیرزاد که قابلیت بازی در خط هافبک را نیز دارد، به دلیل محرومیت قادر به همراهی تیمش در بازی هفته بیست و پنجم نخواهد بود.

دیدار تیم های تراکتورسازی تبریز و ملوان بندر انزلی از ساعت 15:30 روز جمعه 20 بهمن در ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز به انجام خواهد رسید.
 

کد مطلب 1809846

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