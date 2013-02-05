هراس صهیونیستها از عواقب تجاوز اخیر به سوریه/ توصیه به سفارتخانه ها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نشریه المنار، رژیم صهیونیستی از واکنش سوریه به تجاوز اخیر رژیم به این کشور به شدت نگران است.



نهادها و رسانه های رژیم اشغالگر به خاطر ترس از واکنش سوریه به این تجاوز، از تدابیر امنیتی شدیدی سخن گفته اند که این رژیم اتخاذ کرده است، این در حالی است که برخی از نهادها در تل آویو، از دخالت اسرائیل در بحران سوریه انتقاد کرده اند.



منابع امنیتی اروپایی فاش کرده اند که برخی کشورها در اروپا و آمریکای جنوبی، طی ساعات اخیر درخواست رسمی از اسرائیل دریافت کرده اند مبنی بر اینکه تدابیر امنیتی و سطح آماده باش نیروهای امنیتی در اطراف سفارتخانه های این رژیم تشدید شود.



این منابع اعلام کردند وزارت امور خارجه رژیم صهیونیستی برای بالا بردن آمادگی کارکنان سفارتخانه های خود، به ویژه در سه کشور اروپایی و یک کشور در خاورمیانه و یک کشور در آمریکای لاتین، تدابیر ویژه ای در نظر گرفته است.



به گفه این منابع، اطلاعاتی که تل آویو دریافت کرده است، سبب شده است این درخواستهای فوری را از این کشورها مطرح کند.



از جمله این آموزش ها و دستورالعملها به کارکنان سفارتخانه های رژیم صهیونیستی در پنج کشور یاد شده، دور نشدن از محل کار، خودداری از تردد به تنهایی و ضرورت اطلاع قبلی مسئول امنیتی سفارتخانه از رفت و آمد کارکنان این سفارتخانه ها اعلام شده است .