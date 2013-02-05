بازاریان با افراد سودجو و اخلالگر مقابله کنند

به گزارش خبرنگار مهر، اصغر عربیان بعد از ظهر سه شنبه در مراسم جشن اصناف شهرستان کرج ضمن گرامیداشت ایام دهه مبارک فجر به بیان عملکرد اصناف و بازاریان پرداخت و اظهار داشت: حضور اصناف در کنار روحانیت در تاریخ صد ساله به ثبت رسیده و نقش اصناف در نهضت امام راحل و در حرکت‌های انقلابی قبل از پیروزی انقلاب تعیین‌کننده و اساسی بوده است.



وی گفت: اصناف و بازاریان در طول پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی همواره در کنار نظام مقدس جمهوری اسلامی و در جهت رفع مشکلات و تحریمها تلاش کردند.



عربیان افزود: در پیروزی انقلاب اسلامی حضور اصناف به شکل موثر دیده می شود و در زمان جنگ نیز همین قشر هم در خط مقدم و هم در پشتیبانی از جبهه حرف اول را می‌زدند و بسیاری هم در این راه شهید و جانباز شدند که 60 هزار شهید از جامعه اصناف و بازاریان گواه این موضوع است.

عربیان در ادامه بر نقش موثر اصناف و بازاریان در کنترل و ساماندهی بازار تاکید کرد و گفت: در سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی این نقش بسیار پررنگ تر است و بازاریان باید با افراد سودجو که به دنبال اختلال در بازار هستند، مقابله کنند.



استاندار البرز همکاری و تعامل اصناف و بازاریان با مسئولان را در مقابله با تحریم ها بسیار تاثیرگذار ارزیابی کرد و گفت: به لطف خداوند متعال ملت بزرگوار ایران از این عرصه نیز به خوبی عبور خواهد کرد.

وجود رهبری مقبول مردم رمز ماندگاری انقلاب است



وی با بیان اینکه هیچ امتی تا به حال بدون رهبری مقبول و پشتیبانی مردم به پیروزی نرسیده است، تصریح کرد: اگر غیر از این باشد زود گذر بوده است که نمونه های بارز آن را در منطقه شاهد بودیم که به تبعیت از انقلاب ایران دیگر کشورها خیزش هایی را آغاز کردند ولی یکی پس از دیگری به دلیل نبودن رهبری مقبول افول کردند که بارزترین آن در کشور مصر است.



استاندار البرز در ادامه با بیان اینکه وجود رهبری مورد قبول مردم رمز ماندگاری انقلاب است، اظهار داشت: ما در پیروزی انقلاب و صحنه های پس از پیروزی و در فتنه ها وجود این برکت را عینا لمس کردیم و هر روز هم برکات رهبری که مردم از آن تبعیت دارند بیش از گذشته معلوم می شود و دشمن به ابعاد پیروی مردم از رهبری در ایران چندان پی نبرده نبرده اند.



عربیان افزود: تفاوت رهبری در سایر کشورها با ایران در مشروعیت، اعتقاد و تبعیت مردم از رهبری برخاسته از اعتقادات دینی و ایمان است و مادامی که مردم مسلمان اعتقاد به اسلام و تشیع و رهبری دارند با توجه به آنچه که امام وعده دادند به مملکت آسیبی نخواهد رسید.



استاندار البرز تأکید کرد: ملت ایران همیشه باید این اتحاد و همبستگی را حفظ کنند و بر استمرار آن تأکید داشته باشند.



وی با بیان اینکه بهمن ماه، یادآور حماسه و از جان گذشتگی های مردمی فهیم، سلحشور و همیشه در صحنه ایران اسلامی است، افزود: این موضوع باعث می شود 22 بهمن امسال نیز همچون سال های گذشته شاهد ثبت حماسه ای ماندگار در تاریخ پربرکت انقلاب اسلامی ایران باشیم.

شماری از فعالان این حوزه در پایان جشن اصناف شهرستان کرج تجلیل شدند.





