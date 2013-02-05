دشمن هیچ گاه موفق نشد مردم را از نظام ناامید کند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام رسولی بعد از ظهر سه شنبه در همایش نهضت روشنگری با موضوع اقتصاد مقاومتی در جمع مدیران ادارات شهرستان نظرآباد گفت: با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری بهترین راهکار مقابله با جنگ اقتصادی دشمنان انقلاب و نظام اقتصاد مقاومتی است.

وی افزود: از اول انقلاب تاکنون دشمنان قسم خوردند که ما را از پای در بیاورند یعنی به همان صورت که پیامبر اسلام (ص) دین را ترویج دادند، عده‌ای قسم خوردند که دین را منحرف کنند.



وی افزود: اسلام با ریخته شدن خون‌های بسیاری سینه به سینه منتقل شده تا به ما رسیده است.



وی در ادامه گفت: امام خمینی(ره) با انقلاب خویش در ایران حکومت دینی و اسلامی را بنیانگذاری کرد و از آن زمان دشمنان قسم خوردند که ایران و حکومت ایران را از بین ببرند؛ اما با وجود مردان غیور و دلاورمرد این سرزمین نتوانستند حتی یک وجب از این خاک را تصرف کنند.



وی با بیان اینکه دشمنان انقلاب و نظام پس از اتمام جنگ تمام کشورها را ملزم کردند که ایران را از نظر اقتصادی و تجارت و داد و ستد تحریم کنند و هدف آنها از این اقدام شورش مردم علیه نظام بود، تصریح کرد: مسئول دفترنمایندگی ولی فقیه درسپاه امام هادی(ع)استان البرز ولی باز هم موفق نشدند به اهداف شومشان دست یابند.

