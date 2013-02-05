به گزارش خبرگزاری مهر، سیدناصر امامی اظهار داشت: در هفتمین روز از دهه مبارک فجر، انیمیشن "مسیر فرشته‌ها" که بر اساس زندگی خبرنگار شهید احمد اخلاص تولید شده است، رونمایی می‌شود.

وی با اشاره به اینکه این اثر در واحد مطالعات و تولید فیلم انیمیشن حوزه هنری یزد با همکاری سازمان بسیج هنرمندان تولید شده است، افزود: "مسیر فرشته‌ها " به کارگردانی سعید سعادت‌جو و با تکنیک سه بعدی کامپیوتری و بر اساس فیلمنامه‌ای از کرامت یزدانی تولید شده است.

امامی میبدی ادامه داد: این اثر در مدت 16 دقیقه، گوشه‌ای از زندگی خبرنگار یزدی، شهید احمد اخلاص را در زمان شهادت که همزمان با آزادسازی خرمشهراست، روایت می‌کند.

عوامل این پویانمایی عبارتند از مدیر تولید: محمدصادق کوچک‌زاده، بازنویسی فیلمنامه: محمدحسین فیاض، انیماتور و جلوه‌های ویژه: محمدحسین صدرالدینی، محمدعلی توکلی، مقداد اکبرزاده، متریال و بافت‌دهی: محدثه افخمی، مدل‌ساز: محمد آیت‌اللهی، رندر و نورپردازی: سعید سعادتجو، تدوین: کمال رضایی، موسیقی، دوبله، استودیو: انجمن گویندگان جوان.

4 اثر ارزشمند درباره تاریخ انقلاب اسلامی در یزد منتشر می شود

رئیس حوزه هنری یزد از انتشار چهار اثر ارزشمند درباره تاریخ انقلاب اسلامی در یزد خبر داد.

سیدناصر امامی از فراهم شدن زمینه چاپ و انتشار چهار اثر ارزشمند درباره تاریخ انقلاب اسلامی در استان خبر داد و گفت: کتابهای اعلامیه های انقلابی در یزد، روزشمار انقلاب در یزد و تاریخ انقلاب اسلامی در یزد همچنین کتاب زندگینامه و خاطرات آیت الله ناصری، نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه یزد، از جمله آثاری است که توسط حوزه هنری یزد در دست تدوین و آماده سازی دارد.

وی با اشاره به دیگر برنامه هایی که قرار است در ایام دهه فجر به مرحله اجرا درآید، افزود: دیدار با خانواده های معظم شهدای هنرمند، برگزاری شب شعر با حضور شاعران استانی و کشوری، برپایی نمایشگاه تجسمی "حجم" در نگارخانه حوزه هنری، پخش فیلم مستند "انقلاب 57"، برپایی ایستگاه نقاشی کودک و نوجوان در مسیر راهپیمایی 22 بهمن، توزیع اقلام فرهنگی و ... از جمله برنامه های حوزه هنری استان یزد در ایام دهه فجر است.

امامی میبدی با اشاره به حضور مشارکتی در جشنواره تئاتر فجر با نمایش های "افسون برتخت نشستن ماکان تیره بخت" به کارگردانی سعید شهریار و "کسی زیرسنگ ها آوازمی خواند" به کارگردانی صادق نصیری ادامه داد: در دهه فجر، نمایش "عاشقستان" به کارگردانی صاحب حائری زاده نیز با حمایت حوزه هنری در نخستین جشنواره تئاتر قرآنی برهان در گلستان شرکت کرد و بازیگر آن حائز مقام شد.

وی هدف ازبرگزاری این برنامه ها را بصیرت افزایی و تبیین دستاوردهای انقلاب شکوهمند اسلامی برای نسل جوان و احیا و یادآوری خاطرات دوران مبارزه و استبداد ستیزی ملت ایران عنوان کرد.

نمایشگاه آثار "حجم" در نگارخانه حوزه هنری یزد افتتاح شد

به مناسبت دهه مبارک فجر، نمایشگاه آثار حجم هنرجویان هنرستان آیت الله حائری گشایش یافت.

در این نمایشگاه 35 اثر با موضوع فرم و فضا در آثار حجم، در اشکال متنوع و خلاقانه به تماشا گذاشته شده است.

35 هنرمند نوجوان این آثار را برای تغییر ذهنیت عموم نسبت به این هنر اصیل، با استفاده از مواد و ابزار ساده و دور ریختنی ها خلق کرده اند.

سرپرست حوزه هنری استان یزد در مراسم افتتاح این نمایشگاه گفت: حجم عنصری بصری است که پیوند نزدیکی با معماری و شهرسازی دارد و باید بیشتر مورد توجه قرار بگیرد.

ناصر امامی میبدی با بیان این که یک اثر فاخر هنری در قالب مجسمه و حجم می تواند نماد یک شهر یا جامعه باشد، افزود: آثار حجم در زیبا سازی شهری و ارتقای فرهنگ و هنر جامعه مؤثر است.

وی استفاده از تجربه و هنر پیشکسوتان و جوانان خلاق و مستعد این رشته را در طراحی و زیباسازی محیط شهری ضروری دانست و ادامه داد: باید بیش از پیش به این هنر زیبا بها دهیم و با حمایتهای مادی و معنوی، شرایط بهره گیری از دانش و تجربه هنرمندان این رشته را فراهم آوریم.

این نمایشگاه تا 21بهمن ماه صبح و عصر در نگارخانه حوزه هنری واقع در ابتدای خیابان کاشانی پذیرای علاقه مندان است.