لاریجانی و روسای مجلس 3 کشور اسلامی حملات اسرائیل به سوریه را محکوم کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، علی لاریجانی، خالد بن حلال‌المعولی، علی فهد الراشد و طاهر المصری روسای مجالس ایران، عمان، کویت و اردن در گفتگوهای خود ضمن محکوم کردن حمله هوایی اخیر رژیم صهیونیستی به سوریه، بر حمایت خود از ملت سوریه در مقابل تجاوزات رژیم اشغالگر قدس تاکید کردند.



رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه رژیم صهیونیستی با سوءاستفاده از تحولات جاری منطقه و بهم‌ریزی اوضاع سوریه به تجاوز جدیدی علیه یک کشور اسلامی دست زده است، افزود: رژیم صهیونیستی دشمن جهان اسلام است نباید اجازه داد این رژیم متجاوز با سوءاستفاده از شرایط جاری به سیاست‌های تجاوزکارانه خود علیه کشورهای اسلامی ادامه دهد.



وی افزود: کشورهای اسلامی با وجود پاره‌ای اختلاف‌نظرها یکپارچه در مقابل رژیم اشغالگر قدس و دفاع از ملت مظلوم فلسطین ایستاده‌اند.



وی در ادامه بی‌ثبات کردن اوضاع سوریه را در راستای منافع قدرت‌های جهانی و رژیم اشغالگر قدس دانست و تصریح کرد: تضعیف سوریه فرصتی برای رژیم صهیونیستی و در راستای منافع این رژیم متجاوز است.



براساس این گزارش خالد بن حلال‌المعولی رئیس مجلس عمان نیز در این گفتگوی تلفنی با تاکید بر موضع کشورش در محکوم کردن حمله هوایی اخیر رژیم صهیونیستی به سوریه گفت:‌تجاوز رژیم صهیونیستی به سوریه، تجاوزی بسیار شوم و ننگین و در راستای سیاست‌های تجاوزکارانه این رژیم به کشورهای اسلامی و عربی است.



وی در ادامه ابراز امیدواری کرد اوضاع سوریه هر چه زودتر به سوی آرامش و امنیت رفته و خونریزی‌ها و خشونت‌ها در این کشور متوقف شود.



علی فهد الراشد رئیس مجلس کویت نیز در گفتگوی خود با رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان موضع کشورش در محکومیت حمله هوایی اخیر رژیم صهیونیستی به سوریه گفت: کویت تجاوز رژیم صهیونیستی به سوریه را به شدت محکوم کرده و خواهان اتخاذ موضع قاطع کشورهای اسلامی بر علیه این اقدام تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی هستیم.



طاهر المصری رئیس مجلس اردن نیز در گفتگوبا رئیس مجلس شورای اسلامی ضمن محکوم کردن حمله رژیم صهیونیستی به سوریه گفت: تنها راه حل مشکلات سوریه گفتگوو مذاکره و حل مسائل با شیوه‌های مسالمت‌آمیز است.



وی افزود: راه‌حل‌های خشونت‌بار و قهر‌آمیز هرگز نمی‌تواند به نتیجه مطلوب دست یابد.



رئیس مجلس اردن همچنین حفظ حاکمیت و تمامیت ارضی سوریه و متوقف شدن خشونت‌ها در این کشور را بسیار مهم خواند و تصریح کرد:‌ اردن از هر ابتکاری برای ایجاد آرامش و امنیت در سوریه حمایت می‌کند و آماده همکاری با جمهوری اسلامی ایران در این راستا می‌باشد.