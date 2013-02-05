کشته و زخمی شدن دهها نفر در انفجار انتحاری التاجی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه السومریه، منابع عراقی امنیتی عراقی اعلام کردند: در اثر انفجار خودرو بمبگذاری شده در منطقه التاجی در شمال بغداد، سه نفر از نیروهای ویژه پلیس عراق کشته و 11 نفر دیگر زخمی شدند.

از سوی دیگر وزارت دادگستری عراق با صدور بیانیه ای اعلام کرد: خودرو بمبگذاری شده ای که از سوی یک فرد انتحاری هدایت می شد در نزدیکی درب اصلی زندان التاجی در بغداد منفجر شد که بر اثر آن هفت نفر از نیروهای امنیتی کشته و تعدادی دیگر زخمی شدند.

منابع عراقی همچنین از کشف جسد مردی که با شلیک گلوله در داخل منزلش در منطقه السیدیه در جنوب بغداد کشته شده بود، خبر دادند.

خبر دیگر اینکه بر اساس نظرسنجی انجام شده در استان کرکوک، 98 درصد از ساکنان، مخالف گسترش سلاح در این شهر هستند.

از سوی دیگر منابع وابسته به پلیس عراق در استان دیالی اعلام کردند: در اثر حمله مسلحانه در جنوب غرب بعقوبه دو نفر زخمی شدند.

خبر دیگر اینکه پلیس کرکوک سه عامل انفجار حمله به مرکز پلیس این شهر را دستگیر کرد.

منابع وابسته به پلیس عراق از زخمی شدن یک نظامی عراقی در اثر انفجار بمب در غرب موصل خبر دادند.

این منابع همچنین از کشته شدن یک غیر نظامی در اثر حمله افراد مسلح به منطقه ای در شمال موصل خبر دادند.

منابع امنیتی عراقی همچنین از کشته شدن یک فرد مسلح هنگام کارگذاشتن یک بمب در شمال بعقوبه خبر دادند.این منابع همچنین از زخمی شدن یک غیر نظامی در جنوب بعقوبه خبر دادند.